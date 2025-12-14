14.12.2025 | 21:37

Цените на имотите в „Елените“ се сринаха до тези на барака в бургаско гето

Една от наводнените вили ​​се предлага само за 32 000 евро

Невиждан срив отчитат цените на имотите във ваканционно селище „Елените“, което през октомври бе пометено от унищожителен потоп, пише Флагман.бг по информация на брокери, работещи в този пазарен сегмент.

Природното бедствие, разразило се на 4 октомври, отне човешки животи, унищожи инфраструктурата и строителния фонд в района, пострада сериозно и имотният пазар, който за броени седмици преживя колапс, какъвто не е регистриран дори в най-тежките години на криза.

Ако преди наводнението добре поддържан и обзаведен имот във „Вила Романа“ или съседните части на „Елените“ се търгуваше между 270 и 280 хиляди евро, днес същите имоти се предлагат за под 30 хиляди евро. Цените са сринати до абсурдни нива – около 400 евро на квадратен метър. Въпреки това интересът липсва, признават брокери, които всеки ден следят пазара.

От близо месец и половина, например се продава имот във „Вила Романа“. Комплексът се оказа по пътя на водната стихия, а една от наводнените вили ​​се предлага само за 32 хиляди евро. Имотът е със собствен двор и до края на 2025 година е бил в отлично състояние. Днес обаче всичко е съсипано – настилки, инсталации, мебели и оборудване. В обявата откровено се посочва, че вилата се нуждае от нов, изцяло основен ремонт.

Още по-драстичен е случаят със съседен имот, обявен за едва 28 хиляди евро. Продавачът дори добавя своеобразен „бонус“, подчертавайки, че вилата е почистена и подготвена след наводнението и е готова за ремонт.

По думите на брокерите това е ясен сигнал за отчаяние – много от собствениците се опитват на всяка цена да се освободят от имоти, които в момента носят само разходи, несигурност и страх от повторение на бедствието. Годишните такси преди потопа не бяха малки – по 2-3 хил. евро на година, местните данъци и такси също не са ниски.

По отношение на законността, бъдещите собствениците може да са спокойни, тъй като няма опасност тези вили да бъдат съборени, едва ли някога ще се повтори и наводнението от 4 октомври, но оправянето на щетите по инфраструктурата на „Елените“ със сигурност ще отнеме години. Доскоро голяма част от имотите нямаха дори ток и вода.

На практика в момента това са най-евтините имоти в българското Черноморие. Парадоксът е, че двойно по-скъпо се продава къща в изключително лошо състояние в бургаското гето „Кумлука“, където за 51 хиляди евро се предлага постройка, която е за тотален ремонт.