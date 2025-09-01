Йоан Матев излиза от затвора.

В началото на септември изтича наложеното му наказание. Информацията съобщи БТА, позовавайки се на Министерството на правосъдието. Матев се намира в Софийския централен затвор.

С решение от юни 2023 г. на Върховния касационен съд Матев бе осъден окончателно на шест години и шест месеца за убийството на 15-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина в столицата през 2015 г. Върховните съдии потвърдиха присъдата на втората инстанция – Апелативен съд-София, като от нея трябваше да се приспадне времето на Матев в ареста. Преди това първата инстанция – Софийски градски съд, оправда изцяло Матев.

На 4 юли т.г. тричленен състав на Апелативния съд в София отказа да пусне условно предсрочно от затвора Йоан Матев. Магистратите се солидаризираха с първата инстанция, която също отказа на осъдения. Според затворническата администрация молбата на Матев за предсрочно освобождаване е била допустима, но неоснователна.