21.11.2025 | 12:08
Учител е държан 4 часа от полицаи, за да даде „положителна“ проба за наркотици
Това е поредният случай на фалшиво положителен тест, след който невинен човек трябва да се разправя с тромавата система месеци наред

Учител от София е държан в продължение на четири часа от полицейски екип и тестван два пъти за наркотици, преди да даде положителен тест. Историята на Петър Матев бе разказана от Нова телевизия.

Матев, който е и бивш полицай от Пето РПУ в столицата, е бил спрян за проверка през януари. Дрегерът не отчита алкохол, а първата му проверка с полеви тест за наркотици е отрицателна. След това обаче, разказа той, полицаите го държат четири часа преди да дойде друг екип за втори тест. При него са отчетени амфетамини. Той е арестуван за 24 часа, а колата му е отнета.

После чака осем месеца за резултат от кръвната си проба. Накрая тя излиза отрицателна. Матев отива да си прибере колата от полицейския паркинг. На излизане е спрян за нова проверка, която отново е отрицателна.

От МВР няма обяснение. Това е поредният случай на фалшиво положителен тест, след който невинен човек трябва да се разправя с тромавата система месеци наред.

Проблемите станаха особено явни от лятото на 2023 г., когато бяха приети поправки, позволяващи конфискация на колата на пияни и дрогирани шофьори. Тези текстове бяха въведени без каквато и да е подготовка и тъй като само четири лаборатории в цялата страна работят кръвните проби за наркотици, за резултат се чака месеци. А полевите тестове често дават фалшиви резултати.

От две години МВР обещава нови лаборатории, чрез които процесът да се ускори. Такива до момента няма.

