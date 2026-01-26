26.01.2026 | 18:59

Удря нов циклон, който носи много сняг, студ и силни ветрове

Февруари ще предложи класическия сблъсък между зимата и първите признаци на пролетта – с редуване на мразовити дни, снеговалежи и периоди на по-меко и влажно време

Последните дни на януари и първите 10 на февруари ще бъдат под влиянието на серия циклони. Очакват се обилни валежи от дъжд, които в студените фази на всеки вихър ще преминават в сняг.

В следващите 48 часа над страната ще премине циклон – и понеделник, и вторник ще са облачни, с валежи, които ще бъдат значителни в най-южните и югозападни райони на страната. Отново в тази част на България има вероятност да се развият гръмотевични процеси с предпоставки за градушка. Има риск от наводнения и разливи по реките, както и от активиране на свлачища.

Към края на този процес, в нощта срещу вторник и през деня, дъждът в западната половина на страната ще преминава в сняг. В планините на Западна и Централна България, както и тук-там в предпланинския пояс ще се натрупа нова снежна покривка.

Синоптиците от НИМХ обявиха жълт код за значителни валежи в 11 области от Западна и Южна България – София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник. Очакват се количества между 20 и 40 литра на квадратен метър.

Динамичното време ще е съпроводено от силни южни ветрове, особено в първия ден. Дневните температури в понеделник ще са от 8 до 13 градуса, а във вторник – между 3 и 8. Сравнително по-студено ще остане в Северозападна и Централна Северна България, предава Нова телевизия.

В сряда облаците ще се разкъсат към слънчево време, най-късно в източните райони. В ниските райони ще има условия за понижена видимост в първата половина на деня. Призори термометрите ще се движат около и под нулата, следобед – от 8 до 13 градуса.

В четвъртък и петък ще се оформи нова валежна обстановка с преминаващ циклон. Ранните прогнози са за усилвания на ветровете и значителни валежи от дъжд, които в хода на процеса, в Западна и тук-там в Централна България, ще преминават в сняг. Още една подобна обстановка се очаква и в периода 5-7 февруари.

Температурите ще са с чести колебания, но тенденцията е да останат над обичайните зимни нива до към 1-2 февруари. Сутрин термометрите ще са около и малко под нулата, денем – между 8 и 13-15 градуса. Сравнително по-осезаеми ще са затоплянията в Източна България.

В периода 3-6 февруари е възможно по-съществено нахлуване на студени въздушни маси, с което вероятно ще наблюдаваме обичайното за зимата мразовито време – сутрин с температури до минус 7 – минус 8 градуса, денем – около нулата.

Прогнозата за лошо време потвърждават и метеоролозите от Метео Балканс.

Февруари е месецът, в който зимата често показва най-силното си лице, но също така започват и първите опити за промяна от студено към топло време. Ключова роля и този път играе полярният вихър, чието поведение дава ценни насоки за развитието на синоптичната обстановка над Европа и Балканите, прогнозират от Метео Балканс.

Анализът на температурните аномалии и геопотенциалната височина в стратосферата показва, че в края на януари и началото на февруари вихърът е значително деформиран и изместен, с ясно изразени вълнови структури. Забелязват се силни положителни температурни аномалии над части от Арктика и Северния Атлантик, както и студени ядра, спускащи се към Евразия. Тази конфигурация предполага по-честа меридионална циркулация, което увеличава шансовете за студени нахлувания към Югоизточна и Европа, включително Балканите и Италия.

Второ десетдневие (11–20 февруари)

Колеблива циркулация и борба между студ и затопляне

През средата на февруари се очаква частична реорганизация на полярния вихър, без пълното му възстановяване в компактен вид. Това създава условия за динамична и променлива атмосферна обстановка над Европа.

В България времето ще се характеризира с чести температурни колебания. Студени периоди ще се редуват с по-меки дни, свързани с атмосферни смущения, нещо, за което говорехме в миналата глава. Причината е средиземноморските циклони и свързаните с тях югозападни ветрове. Температурите ще се движат около климатичната норма, като в някои дни ще дори с 3-4 градуса над климатичната норма. Времето по скоро ще заприлича на март месец.

Валежите ще бъдат неравномерни – сняг в планинските райони, и от дъжд в по-ниските части. Районите с температурна инверсия ще се повиши и рискът от поледици и заледявания.

Трето десетдневие (21–28 февруари)

Постепенно отслабване на зимата

В края на февруари полярният вихър показва тенденция към по-нататъшно отслабване и изместване, което често е сигнал за настъпване на по-мека циркулация над Европа. Атлантическото влияние постепенно се засилва, а студените континентални маси губят доминиращата си роля.

За България това означава по-чести затопляния и температури над нормата, особено в южните райони и низините. Снегът ще става все по-рядко явление в равнинните части, докато в планините ще се задържи по-дълго.

Валежите ще са предимно от дъжд в ниските части и мокър сняг или сняг във високите райони. Времето ще бъде по-променливо, с усещане за приближаваща пролет, макар че краткотрайни студени нахлувания все още не са изключени.

Февруари в България ще бъде контрастен и динамичен, с ясно изразен зимен характер в началото и по-плавен преход към по-меко време в края. Деформираният полярен вихър създава условия за студени епизоди и снеговалежи, особено през първото десетдневие, но липсата на устойчиво и силно стратосферно затопляне ограничава вероятността от дълготрайни екстремни студове.

Месецът ще предложи класическия сблъсък между зимата и първите признаци на пролетта – с редуване на мразовити дни, снеговалежи и периоди на по-меко и влажно време.