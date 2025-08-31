31.08.2025 | 10:19

Ураган изкорени дървета в Кюстендил

Изпращаме август с жълт код за обилни валежи

Мощна буря премина през Кюстендил снощи. Стихията удари града със силен вятър, който изкорени десетки дървета и нанесе огромни щети. „За щастие няма пострадали хора“, заяви пред Нова тв кметът на Кюстендил Огнян Атанасов.

Над 20 сигнала за паднали дървета, пожари и щети след бурята са подадени в Кюстендил, предаде БГНЕС. Дървета са препречили пътища за селата. На много места е спряно електрозахранването.

Силният вятър е изкоренил дървета, едно от които е паднало върху къща в центъра на Кюстендил. Паднали дървета има около сградата на Общината, на улица „Раковска“, при спортен комплекс „Осогово“, улица „Александър Стамболийски“.

Няколко дървета са паднали върху автомобили, като към момента не се съобщава за пострадали хора.

Жълт код за интензивни валежи обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за неделя, 31 август, на територията на 12 области в страната.

Предупреждението е в сила за определени общини на областите Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пазарджик, Пловдив, Ловеч, София – област, Кюстендил и Благоевград.

Жълтият код е предупреждение за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, както и да има затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като интензивни ще се явленията в Западна и Централна Северна България, където и валежите ще са значителни. Ще има и условия за градушки. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахлуе хладен въздух. Към 15:00 ч. температурите ще бъдат от 23°-25° в Северозападна България, до 32°-33° в източните райони на страната, в София – около 25°. Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. Следобед ще започне да се повишава.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-късно следобед и вечерта на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, около и следобед умерен от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, но още преди обед от югозапад валежите ще започнат да спират, до вечерта навсякъде. Ще духа умерен и силен южен вятър, който още преди обед ще започне да се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.