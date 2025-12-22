22.12.2025 | 16:16

Ужас във Варна: Двама загинали при тежка катастрофа

Кола помете хора на тротоар до Колхозния пазар

Тежък пътен инцидент разтърси Варна. На ул. „Дрин“, в непосредствена близост до Колхозния пазар, автомобил се вряза с висока скорост в търговски обект и пешеходна зона. По първоначални данни двама души са загинали намясто.

Кадрите от инцидента показват силно деформиран автомобил, ударил се във фасада и повлякъл по пътя си елементи от уличната инфраструктура. На място са изпратени няколко екипа на Спешна помощ, полиция и пожарна. Районът е отцепен, а движението е преустановено.

Очевидци разказват, че автомобилът се е движел с висока скорост и е напуснал пътното платно, след което се е забил в сградата. В първите секунди след удара пешеходци и търговци от околните магазини са се опитали да окажат помощ на пострадалите.

Към момента няма официална информация дали загиналите са пешеходци или пътници в автомобила. Не е ясно и дали има други ранени.

Полицията работи по няколко версии, сред които: движение с несъобразена скорост, загуба на контрол над автомобила, техническа неизправност, внезапно здравословно неразположение на водача.

Инцидентът предизвика огромно напрежение сред гражданите, тъй като участъкът е изключително оживен, особено около Колхозния пазар, където трафикът от пешеходци и автомобили е постоянен.

Официална информация за самоличността на загиналите и причините за катастрофата се очаква по-късно през деня.

Това е пореден тежък инцидент на територията на Варна през последните месеци, който отново поставя въпроса за пътната безопасност и липсата на контрол в градска среда.