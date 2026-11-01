01.11.2026 | 11:52

Ужасяваща катастрофа: Кола влезе под тир, шофьорът изгоря

По неофициална информация при инцидента е загинала 20-годишна жена

Тежка катастрофа с фатален край е станала снощи, 31 октомври, на път I-8 (бул. „Европа“), в района на отбивката за Костинброд и село Пролеша, по стария път за Сливница и Калотина.

По предварителна информация лек автомобил, движещ се с висока скорост, се е врязал в тежкотоварен камион. Ударът е бил толкова силен, че колата е навлязла изцяло под полуремаркето, след което се е запалила.

По неофициална информация при инцидента е загинала 20-годишна жена. Възрастта и самоличността на жертвата все още не са потвърдени от компетентните органи.

На мястото са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Инцидентът е станал в близост до спирка, използвана и от ученици, пътуващи сутрин към училище. Това повдига въпроси за безопасността на пътния участък.

Причините за тежката катастрофа се изясняват.