01.11.2026 | 11:52
Ужасяваща катастрофа: Кола влезе под тир, шофьорът изгоря
По неофициална информация при инцидента е загинала 20-годишна жена
Тежка катастрофа с фатален край е станала снощи, 31 октомври, на път I-8 (бул. „Европа“), в района на отбивката за Костинброд и село Пролеша, по стария път за Сливница и Калотина.
По предварителна информация лек автомобил, движещ се с висока скорост, се е врязал в тежкотоварен камион. Ударът е бил толкова силен, че колата е навлязла изцяло под полуремаркето, след което се е запалила.
По неофициална информация при инцидента е загинала 20-годишна жена. Възрастта и самоличността на жертвата все още не са потвърдени от компетентните органи.
На мястото са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Инцидентът е станал в близост до спирка, използвана и от ученици, пътуващи сутрин към училище. Това повдига въпроси за безопасността на пътния участък.
Причините за тежката катастрофа се изясняват.
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