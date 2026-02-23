23.02.2026 | 20:42

В зала с 500 човека Борисов „преброи“ 1200 кмета на ГЕРБ…

Предстои му тиха самота

Дянков не е негов, друг му е с…л в гащите – пак 🙂

Социологическите проучвания не са верни 🙂

За 1300 години никой не е направил колкото него 🙂

Пеевски не го познава, даже не е чувал за него 🙂

Той е десен, дори когато е ляв 🙂

Олигарси около него няма, всички са наемни работници, пролетариат 🙂

Ще ми липсва този човек – кой друг ще ни разсмива така? 🙂

Дано и от Банкя да продължи с интервютата 🙂

Ама малко се съмнявам, че ще е в такава форма 🙂

Предстои му тиха самота, май.

Коментар на Илко Семерджиев, бивш здравен министър