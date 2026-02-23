23.02.2026 | 20:42
В зала с 500 човека Борисов „преброи“ 1200 кмета на ГЕРБ…
Предстои му тиха самота
Дянков не е негов, друг му е с…л в гащите – пак 🙂
Социологическите проучвания не са верни 🙂
За 1300 години никой не е направил колкото него 🙂
Пеевски не го познава, даже не е чувал за него 🙂
Той е десен, дори когато е ляв 🙂
Олигарси около него няма, всички са наемни работници, пролетариат 🙂
Ще ми липсва този човек – кой друг ще ни разсмива така? 🙂
Дано и от Банкя да продължи с интервютата 🙂
Ама малко се съмнявам, че ще е в такава форма 🙂
Предстои му тиха самота, май.
Коментар на Илко Семерджиев, бивш здравен министър
