20.08.2026 | 10:59

Вандали свалиха чисто нова „Шкода“ от релсите: Мотрисата е надраскана с графити

Влакът е изваден от експлоатация и ще бъде предаден на производителя за почистване, а по гарите ще бъдат разположени патрули

Само дни след пускането на новите електрически мотриси „Шкода“ една от тях вече е извадена от експлоатация, след като беше надраскана с графити на гара Благоевград. Влакът ще бъде предаден на производителя за почистване, като все още не е ясно колко ще струва отстраняването на щетите.

Вандалската проява е извършена през нощта на 18 срещу 19 август, съобщава Нова телевизия. Новите композиции започнаха да превозват пътници само дни по-рано, а още при въвеждането им в редовна експлоатация транспортният министър Георги Пеев призова гражданите да пазят влаковете и обществената собственост.

Министерството на транспорта и съобщенията е подало сигнал до компетентните органи за установяване и залавяне на извършителите. По случая вече са проведени разговори и работни срещи с представители на МВР.

Директорът на ПЖПС и „Оперативна дейност“ Анатолий Атанасов обяви, че ще бъдат предприети допълнителни мерки около местата, където композициите остават през нощта.

В районите на гарите ще бъдат разполагани патрули, а служители на БДЖ също ще извършват обходи. Целта е да се ограничат подобни посегателства върху новия подвижен състав.

В самите мотриси има видеонаблюдение. При вандалски прояви вътре в композициите информацията може да бъде предоставена на органите на реда.

Надрасканият влак няма да обслужва пътници, докато не бъде почистен. През днешния ден композицията трябва да бъде предадена на „Шкода“, която да отстрани графитите. Стойността на операцията към момента не е обявена.

Случаят е поредният проблем с опазването на новите влакове още в първите дни след тяхното пускане. Малко след началото на редовната експлоатация снимки от една от композициите показаха оставени хранителни отпадъци и празни опаковки в салона.

Новите мотриси са част от обновяването на железопътния транспорт и постепенно се включват в редовното движение. Именно затова още при представянето им Министерството на транспорта отправи призив новото имущество да бъде пазено.

След случая в Благоевград контролът около гарите, където влаковете престояват през тъмната част на денонощието, ще бъде засилен.