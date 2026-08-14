14.08.2026 | 20:31

Въпреки заявките: Протест пред БНТ заради „Евровизия” не започна

Медиите и полицията са там, протестиращите ги няма. НИТО един човек

Въпреки заявките в социалните мрежи, протест пред сградата на Българската национална телевизия (БНТ) в София не се състоя.

Събитието трябваше да започне в 18:00 часа, но в продължение на един час след уговорения час на пространството пред сградата имаше само журналисти и представители на медии.

Събитието бе организирано в социалните мрежи, а причината беше избора на Бургас като град домакин на „Евровизия“ догодина.

Организаторите настояха в социалните мрежи БНТ да публикува критериите, тежестта им и оценките на двата финални града, за да стане ясно как е взето решението. Демонстрацията не е насочена срещу Бургас, а цели повече прозрачност и отговор на въпроса защо София е била пренебрегната въпреки по-големия си транспортен, инфраструктурен и организационен капацитет.

„Все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори“, се казва в съобщението на събитието във Facebook.

Пред сградата имаше два полицейски автомобила, които тръгнаха половин час след уговореното начало на протеста.

Репортерка на „Евроком“ разказа комичната ситуация пред държавната телевизия:

„Когато софиянци рязко осъзнаят, че „Евровизия“ трябва да се проведе в Бургас…Десетима журналисти и десетима полицаи трескаво чакахме трийсет минути протестиращи. От 29 отбелязали се във Фейсбук на събитието „Национален протест искаме „Евровизия“ 2026 в София“ не дойде НИТО ЕДИН! Даже и организаторът.