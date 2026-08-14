Въпреки заявките: Протест пред БНТ заради „Евровизия” не започна

Въпреки заявките в социалните мрежи, протест пред сградата на Българската национална телевизия (БНТ) в София не се състоя.
Събитието трябваше да започне в 18:00 часа, но в продължение на един час след уговорения час на пространството пред сградата имаше само журналисти и представители на медии.
Събитието бе организирано в социалните мрежи, а причината беше избора на Бургас като град домакин на „Евровизия“ догодина.
Организаторите настояха в социалните мрежи БНТ да публикува критериите, тежестта им и оценките на двата финални града, за да стане ясно как е взето решението. Демонстрацията не е насочена срещу Бургас, а цели повече прозрачност и отговор на въпроса защо София е била пренебрегната въпреки по-големия си транспортен, инфраструктурен и организационен капацитет.
„Все по-трудно може да бъде скрито усещането, че София се наказва, защото не се управлява от „правилните“ хора. Че дори Евровизия може да бъде превърната в инструмент за политическо позициониране преди президентските и местните избори“, се казва в съобщението на събитието във Facebook.
Пред сградата имаше два полицейски автомобила, които тръгнаха половин час след уговореното начало на протеста.
Репортерка на „Евроком“ разказа комичната ситуация пред държавната телевизия:
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