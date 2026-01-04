04.01.2026 | 21:39

Въпрос „ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция“ взриви Фейсбук

Не е ясно дали питащият проявява чувство за хумор, или просто не е добре информиран

Интересен пост в мрежата предизвика редица хапливи забележки. Анонимен потребител попита „Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?“.

Не е ясно дали е било закачка, сериозно питане или провокация, но мнозина от потребителите на група във Фейсбук бяха скандализирани.

Ето част от мненията:

„Понякога се чудя… как такива хора завършват средно“.

„Още няма официална информация от гръцките власти по въпроса“.

„Спрете Земята, искам да сляза“.

„Не, обменете си гръцко евро“.

„Най-добре се качи нависоко, където няма хора“.

„За това стачкуват гърците, за да може да се пазарува с българско евро, ама още не е гласувано в парламента“.

„Аз лично не бих тръгнал за Гърция с българско евро, но всеки сам си преценя“.

„И сега какво ще се окаже, че българското евро няма да важи в чужбина. Само за България. Ох, не знам, не знам“.