Въпрос „ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция“ взриви Фейсбук

Интересен пост в мрежата предизвика редица хапливи забележки. Анонимен потребител попита „Ще може ли с българското евро да се пазарува в Гърция?“.
Не е ясно дали е било закачка, сериозно питане или провокация, но мнозина от потребителите на група във Фейсбук бяха скандализирани.
Ето част от мненията:
„Понякога се чудя… как такива хора завършват средно“.
„Още няма официална информация от гръцките власти по въпроса“.
„Спрете Земята, искам да сляза“.
„Не, обменете си гръцко евро“.
„Най-добре се качи нависоко, където няма хора“.
„За това стачкуват гърците, за да може да се пазарува с българско евро, ама още не е гласувано в парламента“.
„Аз лично не бих тръгнал за Гърция с българско евро, но всеки сам си преценя“.
„И сега какво ще се окаже, че българското евро няма да важи в чужбина. Само за България. Ох, не знам, не знам“.
