Васил Терзиев: Болезнено е да гледаме как се руши София

Масово недоволство беляза вчерашната вечер в София. Хората започнаха да се събират на площад „Независимост“ още преди 18:00 ч., когато беше обявено началото на протеста.
Той бе породен от недоволство срещу Държавния бюджет за следващата година, но прерастна в безредици и призиви за оставка на правителството. Бяха палени кофи за смет, имаше опит за нахлуване в централата на ДПС-Ново начало, бе изпочупен офис на ГЕРБ, има ранени хора.
Кметът на София Васил Терзиев изрази своето мнение, след напрежението между полиция и част от гражданите.
Болезнено е да гледаме как се руши градът ни – счупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове.
Трябва да бъда категоричен: МВР не се справи с гарантирането на реда.
Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор.
Искам да се обърна към софиянци:
Не се поддавайте на провокации. София е нашият дом и няма да позволим малка група организирани хулигани да определят облика на града ни.
След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат.
Провокаторите бяха видими – маскирани, организирани, облечени в черно. Те не са лицето на протестиращите.
София ще се възстанови, а гражданският глас няма да бъде заглушен“, написа Терзиев.
