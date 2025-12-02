02.12.2025 | 9:27

Васил Терзиев: Болезнено е да гледаме как се руши София

"Провокатори опорочиха протеста", счита кметът

Масово недоволство беляза вчерашната вечер в София. Хората започнаха да се събират на площад „Независимост“ още преди 18:00 ч., когато беше обявено началото на протеста.

Той бе породен от недоволство срещу Държавния бюджет за следващата година, но прерастна в безредици и призиви за оставка на правителството. Бяха палени кофи за смет, имаше опит за нахлуване в централата на ДПС-Ново начало, бе изпочупен офис на ГЕРБ, има ранени хора.

Кметът на София Васил Терзиев изрази своето мнение, след напрежението между полиция и част от гражданите.

„София беше сцена на най-многолюдния и напълно мирен протест през последното десетилетие. Хиляди граждани излязоха с решимост, но достойно, и спокойно – и точно този протест беше опорочен от малка група провокатори и хулигани, които нямаха място сред тях.

Болезнено е да гледаме как се руши градът ни – счупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове.

Трябва да бъда категоричен: МВР не се справи с гарантирането на реда.

Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор.

Искам да се обърна към софиянци:

Не се поддавайте на провокации. София е нашият дом и няма да позволим малка група организирани хулигани да определят облика на града ни.

След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат.

Провокаторите бяха видими – маскирани, организирани, облечени в черно. Те не са лицето на протестиращите.

София ще се възстанови, а гражданският глас няма да бъде заглушен“, написа Терзиев.