Васил Терзиев оправда скъпата синя зона с връщане на парите за кварталите

„За първи път се прави директна връзка между това какво плащат хората за синя и зелена зона и къде отиват парите. Те ще се връщат към районите, а това означава по-добри улици, по-добро осветление. Информацията ще е публична и гражданите ще виждат какво ще се прави с парите им“. По този начин столичният кмет Васил Терзиев опита доста несполучиливо да оправдае планираното двойно поскъпване на цените за синя и зелена зона в столицата. Изявленията си той направи пред БНР по повод 2 г. от управлението си.

„Това е дълго отлагана реформа, такава, каквато се знае, че трябва да бъде направена. Нормално е да има негативна реакция, но е изключително нужно да се инвестира в по-добра градска среда“, коментира Терзиев. По думите му цените не са осъвременявани от над 10 г. цените, а доходите на хората са вдигнати от 2016 г. досега. Освен това сега за първи път ще се направи директна връзка между това какво плащат софиянци за синя и зелена и къде отиват парите им. Така, събраните суми щели да отиват директно за кварталите и подобряване на инфраструктурата в тях вместо да потъват.

За истинска реформа обаче, която да улесни паркирането, а не просто да се ремонтират тротоари, не бе дадена повече конкретика. Ще получат ли граждани в замяна паркинги например? „Паркингите са само част от проблема. Първо трябва да урегулираме паркирането в кварталите, не е нормално 40 минути да търсиш място да паркираш до вас. Чуждият опит сочи, че първо се почва с регулация и увеличаване на цените, после са инвестициите в градския транспорт и изграждането на паркинги“, посочи той, добавяйки, че администрацията му се е фокусирала върху тротоарите, градинките и парковете.

Относно кризата с боклука в „Люлин“ и „Красно село“, които дни наред стояха с преливащи кофи за биолкук, според Терзиев общината е предвидила ситуацията и е успяла с „ограничен успех“.“ Това не е обществена поръчка като останалите. Има колективен отпор, големи интереси, предизвикателството е много голямо“, обясни той. По думите му за следващите договори за други квартали в София от зона 7, които също скоро остават без почистване, обществените поръчки са приключени и общината планира да мине към директно договаряне. „Оптимист съм, че ще успеем“, бодро заяви той.

„Добра основа положихме, тепърва ще се виждат резултатите“, коментира той по повод първите 2 г. от мандата си. През този период е започнал строеж на десетки детски градини и училища, направени са големи инвестиции в метрото, започнали са инфраструктурни проекти, налице е по-добро почиване от графити, поправяне на подлези, осветление, грижа за парковете, реформи в завода за боклука, програми в културата и спорта, отчете още той.