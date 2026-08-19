19.08.2026 | 9:36

Вицепремиерът Иво Христов има 750 000 евро

Семействата на Николай Копринков и Илияна Йотова също впечатляват

752 234 евро – такава сума декларира в пет свои банкови сметки Иво Христов, вицепремиерът „без портфейл“ (т.е. без ресор) в правителството на Румен Радев. Една от тези сметки, в която има около 228 хил. евро, е в Белгия, а останалите са в България. Христов, който е журналист, преводач и бивш евродепутат от БСП, разполага и с шести банков акаунт, но в него е посочил, че има само 400 лева. Съпругата му Галя Горанова разполага с около 10 000 евро, става ясно от декларацията за имущество и интереси на вицепремиера, подадена тази година, но с данни към 2025 г.

През пролетта на миналата година Румен Радев, тогава като президент, назначи Иво Христов като член на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Именно в това си качество настоящият високопоставен член на изпълнителната власт е подал годишната си имуществена декларация.

В нея виждаме още, че двамата със съпругата му са вложили общо 24 178 лв. като инвестиции (около 12 360 евро). Те, както и декларираните пари по сметки, са обозначени като средства, получени от заплати (в случая със съпругата на Христов – и от рента).

Иво Христов кара „Тойота Корола“, купена през 2014 г. за 3000 лв. Съпругата му пък притежава половината от три ниви в село Алтимир, Община Бяла Слатина. Още от 1997 г. тя притежава и 50% от апартамент във Враца с площ 78 кв. м, а на негово име е посочен апартамент в София с площ 50 кв. м, купен през 2011 г. за 52 807 лева. Това ставаше ясно от предишната му декларация, подадена през 2025 г.

Иво Христов е взел 77 680 лева бруто от заплатата си в КЗД за миналата година, което означава по 6473 лв. бруто на месец, или около 3300 евро.

Кариерата на Иво Христов: противоречията

Иво Христов завършва висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преводач е на множество романи. Автор е и на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г. Бил е журналист в RFI–България, в сп. Europe Magazine, издавано в Париж, в L’Europeo, в. „Сега“, сп. „Тема“, списанието за политически анализи A-specto. От 2002 г. е заместник-изпълнителен директор, а от 2003 г. – изпълнителен директор на телевизия ВВТ. Водещ е на „Малки истории“ по БНТ от 2012 г. През 2019 г. е избран за евродепутат.

Преди това, през 2016 г., ръководи политическата и комуникационната стратегия на кампанията на Румен Радев за президент. От януари 2017 г. е началник на кабинета на тогавашния държавен глава в първия мандат на Радев. По това време се разрази скандал с негово участие – Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) официално потвърди, че той няма издаден допуск до класифицирана информация. Журналистически разследвания установиха, че изобщо не е подавал документи и не е преминавал през задължителната процедура за проучване за надеждност от службите.

Интересното е, че в качеството си на вицепремиер „без портфейл“, отговарящ за ресорите „човешко развитие“ (образование, култура, спорт), правителството му възложи да координира връзката на Министерския съвет с държавните агенции, които пряко отговарят и боравят с допуска до класифицирана информация.

Какво е имуществото на Николай Копринков?

Началникът на политическия кабинет на министър-председателя – Николай Копринков – също се набива на очи с имуществената си декларация, подадена в края на май 2026 г. – при встъпването в новата длъжност. Преди това, в периода на Радев като президент, Копринков бе негов съветник и секретар по вътрешна политика и гражданско общество. В редица медийни публикации Копринков тогава бе сочен като най-влиятелната фигура в администрацията на Президентството, през когото минават ключови назначения. Той е считан и за човека, организирал структурата около новата партия „Прогресивна България“ на Румен Радев, като в този контекст бяха изнесени доста притеснителни твърдения от бивш член на Инициативния комитет, издигнал Радев за президент втори мандат:

Николай Копринков е отбелязал в декларацията си, че съпругата му Теодора има къща с двор и гараж (общо 836 кв. м) в село Труд, Община Марица, купена през 2022 г. Самият той е бивш кмет на Труд и израства в партийната организация на БСП в община Марица в период, в който Георги Гергов ръководи местната структура. Копринков има 9 ниви в село Забърдо, Община Чепеларе, придобити през 2006 г. През 2024 г. си е взел „Мерцедес“ за 4000 евро, а в същата година съпругата му си купува „Шкода“ за над 50 000 евро.

Отчел е 5000 евро и 1000 долара налични парични средства, както и 116 060 евро в банкова сметка. Теодора Копринкова разполага с още около 15 000 евро в два банкови акаунта. Копринков има кредитна карта за 3000 евро, с лихва от 17,95%. Съпругата му е едноличен собственик на дружеството „Дийонима“ ЕООД в с. Труд.

Още пари и имоти: Илияна Йотова на фокус

Връщайки се към станалите публично достояние през този месец имуществени декларации на официалните лица, откриваме, че президентът Илияна Йотова също не се намира в особено лошо положение. Бившият вицепрезидент на Румен Радев и настоящ държавен глава разполага с 66 677 евро (от заплата и трансформация на банков депозит в чужбина) в сметките си, а съпругът ѝ Андрей Йотов допринася за семейния бюджет с 204 257 евро (от трудови доходи).

Йотова има две кредитни карти с лимит съответно 5000 и 15 000 евро, с лихви от 19,2%. От заплата като вицепрезидент миналата година е взела 205 314 лева бруто, т.е. по 17 109 лева на месец, или 8747 евро. Съпругът ѝ е със заплата 113 986 лева за 2025 г., което прави 58 280 евро.

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