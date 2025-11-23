23.11.2025 | 20:17

Волейболистка е новата Мис България

Тя е и студентка

22-годишната волейболистка Симона Бакърджиева е новата Мис България 2025. Тя бе определена на церемония в София.

Състезателката на Славия спечели короната в надпреварата сред 30 претендентки за титлата.

Красавицата от Панагюрище впечатли журито със своята естествена визия, дисциплина, спортен характер и модерно излъчване.

„Много съм щастлива. Това е първият ми конкурс и емоцията беше невероятна. Между момичетата имаше само приятелство“, сподели новата носителка на титлата.

Бакърджиева е централна блокировачка с над седемгодишна спортна кариера в Първа волейболна лига. Паралелно с това тя е студент по европейска политика и икономика, дизайнер и основател на авторска модна марка.