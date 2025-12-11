Чуваме гласа на гражданите, трябва да кажат какво да е следващото управление, каза премиерът

11.12.2025 | 20:55

Всички, внасящи левове раздробени на суми под 10 бона, може да бъдат проверени от НАП

На практика обаче този контрол е труден за прилагане, тъй като за по-малки суми често не се изисква дори лична карта

Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава и обменните бюра да събират данни за клиентите при сделки над 5000 евро, предаде 24 часа. Според становище на Националната агенция за приходите (НАП), проверки се извършват и при съмнения за „раздробяване" на суми – множество по-малки операции с цел избягване на прага за идентификация. На практика обаче този контрол е труден за прилагане, тъй като за по-малки суми често не се изисква дори лична карта.