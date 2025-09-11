11.09.2025 | 9:59

Зафиров ударил на камък в Пекин

България няма никакви шансове за сериозни партньорства с Китай, ако не напусне Европейския съюз и не влезе в БРИКС

Вицепремиерът Атанас Зафиров беше в Китай, за да гледа военен парад и да се снима с политически фигури от алтернативни образувания на Европейския съюз и Атлантическата общност. Визитата му бе посрещната на нож у нас и го принуди да се обяснява, че посещението му е в качеството на председател на БСП, а не като част от правителството на България.

Откровената шизофреничност на ситуацията обаче не си заслужавала. Зафиров ударил на камък и не успял да влезе в схемата с големите пари – нещо, на което много разчитал. Творческите му планове първо да се сближи с китайските другари по партийна линия на гърба на традициите, а след това да заплува в океани от инвестиции, се сблъскали с реалността.

От Пекин дали на видния отвсякъде бургазлия да разбере, че България няма никакви шансове за сериозни партньорства с Китай, ако не напусне Европейския съюз и не влезе в БРИКС. Посещението на вицепремиера и лидер на БСП даде повод за редица критики в публичното пространство и дори за леко напрежение между премиера Росен Желязков и членове на правителството. Визитата на Зафиров беше по покана на председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин, тоест – по партийна линия. Заедно със Зафиров бяха и заместниците му в БСП Калоян Паргов и Иван Иванов, който е и регионален министър, както и двама зам.-министри – членове на Изпълнителното бюро на партията – Дора Янкова и Стефан Бурджев.

Скандалът беше за това, че те са присъствали на официалния военен парад в Пекин по повод 80 г. от края на Втората световна война. За него дойдоха куп лидери, сред които руският президент Владимир Путин и севернокорейският Ким Чен Ун. Премиерът Росен Желязков разбра от медиите за визитата.

Припомняме, че през май Зафиров беше на официално държавно посещение в Китай в качеството си на вицепремиер. Според леви политици тогава той само е сондирал почвата за сътрудничество, а сега вече се е надявал на повече конкретика. Тя обаче едва ли ще се сбъдне или поне не по времето на неговото вицепремиерстване.

Източник: Филтър