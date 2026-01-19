Цените на златото и среброто скочиха рязко до нови исторически върхове на фона на нарастващото геополитическо и търговско напрежение между САЩ и Европа, предизвикано от агресивната външнотърговска политика на президента Доналд Тръмп и натиска му за придобиване на Гренландия. Пазарите реагираха с масово търсене на т.нар. инвестиции убежище, каквито традиционно са благородните метали.

Повод за пазарната турбуленция станаха изявленията на Тръмп, че ще наложи мита върху вноса от осем европейски държави, сред които Франция, Германия и Обединеното кралство. Санкциите са насочени срещу страните, които се противопоставиха на американския план за придобиване на Гренландия. Първоначалната тарифа от 10% трябва да влезе в сила на 1 февруари, като от юни се предвижда тя да нарасне до 25%, припомня БНР.

Новината незабавно засили опасенията от мащабна и разрушителна търговска война между САЩ и Европейския съюз, с директни последици за глобалния растеж и международната търговия. Именно в този контекст инвеститорите се насочиха към златото и среброто като защита срещу нестабилността на валутите и финансовите пазари.

Към 07:45 часа българско време златото на спот пазара поскъпва с 1,6% до около 4668 долара за тройунция, като малко по-рано в търговията достигна нов исторически максимум от приблизително 4690 долара. Среброто отчита още по-рязък ръст – с 3,8% до 93,32 долара за тройунция, след като в началото на деня цената му докосна рекордните 94 долара. Поскъпване бе отчетено и при останалите благородни метали – платината и паладият.

Ръстът на цените идва след силна година за сектора. Благородните метали вече бяха във възход през 2025 г., но темпото на поскъпване се ускори допълнително след военната операция на САЩ във Венецуела, при която беше задържан президентът Николас Мадуро, както и след ескалацията на реториката на Доналд Тръмп относно Гренландия.

Европейските лидери реагират с тревога на новата ситуация. Очаква се тази седмица да бъде проведена извънредна среща на високо равнище, на която ще бъдат обсъдени възможни ответни мерки. Според информация на „Файненшъл таймс“, държавите членки на ЕС разглеждат варианти за налагане на ответни мита върху американски стоки на стойност до 93 млрд. евро (около 108 млрд. долара).

По данни на „Блумбърг“ френският президент Еманюел Макрон може да настоява за активиране на инструмента на Европейския съюз за защита срещу икономическата принуда – т.нар. Anti-Coercion Instrument (ACI). Това е най-мощният механизъм на ЕС за ответни действия и позволява на блока да предприема широк спектър от икономически и търговски мерки срещу държави, които използват принуда в международните отношения.

„Геополитическите рискове продължават да се засилват. Новата търговска несигурност подкопава перспективите за растеж, а външната политика на САЩ ерозира доверието в щатския долар. Това е перфектна комбинация за злато и сребро“, коментира Кайл Рода, анализатор в Capital.com в Мелбърн.

Допълнително напрежение на пазарите създават и подновените атаки на администрацията на Тръмп срещу Федералния резерв и неговия председател Джером Пауъл. Те засилват опасенията относно независимостта на американската централна банка и подхранват тенденцията инвеститорите да се оттеглят от валути и държавни облигации, особено на фона на високите нива на държавен дълг.