Защо Радев бави първия мандат за кабинет?

Първата седмица от новата година вече почти изтече, а президентът Румен Радев все още се бави с връчването на първия мандат за съставяне на правителство. „Партиите са в почивка, но аз възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група“, каза държавният глава днес пред журналисти. Най-голямата група е на ГЕРБ-СДС.

На уточняващ въпрос на репортер дали има предвид тази седмица, Радев отказа да каже нищо ясно. „Ще ви уведомя, веднага след като взема решение“, отсече президентът.

Той заяви, че парламентарните формации са поели ангажимент да направят законодателни промени в изборния процес. И даже препоръча конкретни поправки – 100 процента машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете и ръчно преброяване на разписките.

На въпроси за Венецуела Радев каза първо, че „управляващите положиха неистови усилия да ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция“. А сега според него „странно мълчат“, а правителството „не смее нито да формулира, нито да заяви външната политика“.

По думите му, случилото се във Венецуела е „пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме, и се натрупаха прецеденти, които засилват риска пред сигурността на всяка една страна“. Той смята, че това означава, че трябва да се грижим повече за българската армия.

По темата за създаване на негова собствена партия Радев каза: „Тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат. По-належащият въпрос е – къде изчезнаха старите партии, които оставиха страната без бюджет?“