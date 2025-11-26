26.11.2025 | 18:55
Става страшно пред парламента: блокираха депутати и замерват с пиратки полицаи (видео)
Манол Гришев нарече служителите на реда еничари на Делян Пеевски и се закани от трибуната, че ще бъдат размазани

Напрежението пред парламента ескалира. Автомобили на НСО са блокирани в близост до бившия Партиен дом в София, а от трибуната един от организаторите на протеста обяви, че в един от Мерцедесите има и депутати. Той призова да бъде усилена живата верига край задния вход на сградата, за да не може Делян Пеевски и останалите депутати да се измъкнат. В същото време обаче изтъкна, че по полицаи се хвърлят пиратки. Не го правете, настоя той.

„Този бюджет храни само свине“, обяви пък блогърът Манол Глишев. „Това там не са полицаи, а еничари. Тази хора от частна армия на мафията ще бъдат размазани“, каза журналистът.

„Ние не сме жълтопаветници, а народът. Българи сме и тази страна е наша. Ако стоим разделени, тези свине ще ни изядат. Ако сме заедно, ще ги опърлим за Коледа“, добави той.

„Комуняги, русофили… същият е и Румен Радев. Този протест трябва да спре да е мирен“, призова блогърът, а след това говори как дедите на настоящите депутати участвали в унищожаването на елита на нацията, след което изкрещя „Слава на Украйна, смърт на свинете!“.

По-рано днес Ивайло Мирчев от ДБ съобщи, че всички отпуски в МВР са спрени заради протеста. МВР отрече, но Мирчев настоя пред бТВ, че са му се обадили полицаи от София с такава информация. Обадили му са се и пътуващи по „Хемус“, че покрай тях е минал кордон от полицейски коли, които пътували от Плевен към София. Бул.“Дондуков“ е затворен от полицията за пешеходци в частта му край парламента.“Полицаите сложиха шлемовете, защото гръмна бомбичка“, докладва репортер на „Сега“. Всъщност поне две бомбички са били запратени към полицейския кордон. Репортерът разказа, че част от демонстрантите вероятно са от футболна агитка, защото крещят като такава.

„По „Дондуков“ е блокирано с бял автобус, за да може да изнесат Шиши. Даже шефче тук командва лентата да е по-високо, за да минават НСО колите. По-рано минаха няколко линейки и протестът ги пусна без проблем. За Пеевски и Борисов обаче линейки и пожарни се блокират. Те са над хората винаги“, коментира във фейсбук профила си активистът от националния съвет на „Да, България“ Боян Юруков.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране