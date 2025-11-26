Става страшно пред парламента: блокираха депутати и замерват с пиратки полицаи (видео)

Напрежението пред парламента ескалира. Автомобили на НСО са блокирани в близост до бившия Партиен дом в София, а от трибуната един от организаторите на протеста обяви, че в един от Мерцедесите има и депутати. Той призова да бъде усилена живата верига край задния вход на сградата, за да не може Делян Пеевски и останалите депутати да се измъкнат. В същото време обаче изтъкна, че по полицаи се хвърлят пиратки. Не го правете, настоя той.

„Този бюджет храни само свине“, обяви пък блогърът Манол Глишев. „Това там не са полицаи, а еничари. Тази хора от частна армия на мафията ще бъдат размазани“, каза журналистът.

„Ние не сме жълтопаветници, а народът. Българи сме и тази страна е наша. Ако стоим разделени, тези свине ще ни изядат. Ако сме заедно, ще ги опърлим за Коледа“, добави той.

„Комуняги, русофили… същият е и Румен Радев. Този протест трябва да спре да е мирен“, призова блогърът, а след това говори как дедите на настоящите депутати участвали в унищожаването на елита на нацията, след което изкрещя „Слава на Украйна, смърт на свинете!“.