22.12.2025 | 14:51

Журналистът Стоян Георгиев напуска bTV: „Време е за истинска промяна“

След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Изразявам подкрепа си към Мария, обяви журналистът

Дългогодишният журналист от bTV Стоян Георгиев напуска телевизията.

Георгиев съобщава, че е подал молбата си за освобождаване още днес и изразява подкрепа към Мария Цънцарова.

„Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електотехник“, казва той.

Георгиев прави директна връзка между скандала около свалянето на Мария Цънцарова от ефир и решението си да напусне.

„Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепа си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек„, казва още той.

Стоян Георгиев е брат на Ани Цолова, която в миналото беше отстранена от сутрешните блокове на Btv и Нова тв по начин, идентичен с този на Мария Цънцарова.