Студ, сняг и градушка шокираха половин България

Издадена е заповед за частично бедствено положение в община Нова Загора, съобщи пред БНР кметът Галя Захариева. „Имаме щети върху домовете и колите на хората. Най-тежко е поражението по земеделските земи. Землищата на селата Любенова махала, Радецки, Новоселец, Млекарево, Пет могили и Бял кладенец са най-тежко пострадали“, обясни Георгиева.

Градушки нанесоха поражения в Сливенско и Ямболско. Колкото орех са били големи ледените зърна в община Нова Загора.

Сформирали сме общински кризисен щаб, посочи още кметът в предаването „Преди всички“. „От утре – 27.05, комисия ще тръгне по населените места да опише щетите. Земеделците имат срок от десет работни дни да подадат заявления“. Щетите върху автомобилите ще бъдат покрити само за хората, които имат застраховки, обясни кметът.

Димитрина Георгиева, кмет на Бял кладенец, посочи какви са пораженията в селото. „Щети има по къщите – по прозорци и покриви, има ударени коли“.

Галя Захариева обясни, че Изпълнителна агенция за борба с градушките не е в системата на Bg Alert. „Имаме споразумение да ни предупреждават в момента, в който искат разрешение за изстрелване на ракети. Бяхме предупредени, че се очакват градоносни облаци. Предупредили сме през информационните сайтове и социалните мрежи жителите на територията на общината“.

Захариева отправи предупреждение към хората да не се доверяват на всеки, който се появи на място и предложи ремонт на покрива. Тя припомни, че миналата година е имало и измамници, които са използвали бедствието като повод да се опитат да влязат в домовете на възрастни хора.

И днес – 26.05, има предупредителни кодове за значителни валежи, издадени от Националния институт по метеорология и хидрология за 21 области от страната, като за Смолян и Кърджали кодът е червен. За 9 други области кодът е оранжев, а за 10 – жълт.

Снеговалеж

Сняг валя тази сутрин в района на Рожен, където бяха отчетени -0,4 градуса и Пампорово, където термометрите паднаха до минус 2 градуса, предава „Нова телевизия“. Снеговалеж е наблюдаван и по високите части на област Смолян, по информация от местни жители.

Сняг натрупа в района на “Черни връх“, хижа “Алеко“ и др.

„Малко е зима на Черни връх“, пише Светозар Саркизов.

Според прогнозите в планините ще има валежи, на много места значителни по количество, като над 1800 м ще вали сняг. „Странно е днешното утро в района на Доспат“, пише Красимир Арнаудов, който публикува видео със снеговалеж в района.

Сняг вали и в района на Батак:

И отново Батак:

Сняг валя тази сутрин в района на Рожен и Пампорово, казаха за БТА от Метеорологичната станция на връх Рожен. Минус 0,4 градуса минимална температура е измерена на Рожен, а термометрите в Пампорово отчетоха минус 2 градуса.

Около 1 см снежна покривка се е образувала за кратко по поляните на Пампорово. В района на връх Снежанка следите от необичайния за края на май сняг са все още видими.

Снеговалеж е наблюдаван във високите части на област Смолян, по информация от местни жители.