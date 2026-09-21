21.09.2026 | 11:40

210 000 швейцарски франка през биткойн: Станка Златева праща руски трансфер в прокуратурата

БФ Борба иска разследващите да установят кой е платил огромната компенсация, през кои криптопортфейли са минали парите и дали са заобикаляни санкциите срещу Русия

Трансфер на руски борец за 210 000 швейцарски франка, плащане чрез биткойн и съмнения за заобикаляне на европейските санкции срещу Русия стигат до Софийската градска прокуратура. Управителният съвет на Българската федерация по борба, оглавявана от Станка Златева, е приел единодушно доклад от вътрешна проверка и ще предаде събраните материали на компетентните институции. За случая ще бъдат уведомени и посолствата на САЩ, Великобритания и държавите от ЕС в София.

Проверката е свързана с промяна на спортната националност на руски състезател, който е получил право да представя България от началото на 2026 г. В новото съобщение федерацията не посочва името му. Според БФ Борба след приключването на процедурата са станали известни нови факти и обстоятелства, които са наложили вътрешната проверка.

В центъра на случая е компенсация в размер на 210 000 швейцарски франка. Федерацията твърди, че разполага с информация, според която плащането към Руската федерация по борба е било извършено чрез биткойн. Именно финансовият маршрут на тези средства трябва да бъде изяснен от държавните органи – кой е действителният платец, кой е получил парите, имало ли е посредници и през какви криптопортфейли и платежни канали е преминала сумата.

В доклада се говори за данни и индикации, които според БФ Борба налагат проверка на ролята на български клуб и български бизнесмен. Федерацията го описва като бивш член на своя Управителен съвет и човек, който публично се представя като меценат на българската борба. Имената им не са обявени, а твърденията не представляват установено нарушение – именно прокуратурата трябва да прецени има ли данни за престъпление или заобикаляне на санкционния режим.

От БФ Борба посочват, че част от информацията е подкрепена от кореспонденцията им с международната федерация United World Wrestling. Според ръководството на българската централа използването на криптовалута трябва да бъде проверено и от гледна точка на финансовите ограничения спрямо Русия. Окончателната правна преценка обаче е изцяло в ръцете на компетентните институции.

Случаят отваря и много по-голяма тема. Проверката на федерацията не се ограничава само до един състезател, а разглежда дългогодишното привличане на борци и треньори от Русия и други държави от постсъветското пространство. Настоящото ръководство поставя въпроса дали тази практика не е създала кадрова, финансова и организационна зависимост на българската борба от руската система.

Темата с натурализираните състезатели е една от разделителните линии във федерацията още от идването на Станка Златева начело. През декември 2025 г. например Управителният съвет одобри Шамил Мамедов да представя България, въпреки че Златева публично заяви, че е против привличането на нов руски борец. Още през април 2025 г. тя атакува практиката да се плащат значителни суми за чуждестранни състезатели, докато българските клубове изпитват финансови затруднения.

Новият доклад идва в момент на силно вътрешно напрежение в българската борба. На 17 октомври предстои извънредно Общо събрание, на което клубовете трябва да решат дали Станка Златева и сегашният Управителен съвет ще останат начело на федерацията. Съдът разпореди свикването му след продължителен конфликт между ръководството и част от клубовете.

Самата федерация заявява, че няма да допусне българската борба да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции или за обслужване на чуждо влияние. Предаването на доклада на прокуратурата трябва да извади спора от полето на взаимните обвинения и да даде отговор на най-конкретния въпрос – откъде са дошли 210 000 швейцарски франка, защо са използвани биткойни и къде в крайна сметка са стигнали парите.