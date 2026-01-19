19.01.2026 | 11:54

22 евро за мъжко подстригване в центъра на Париж срещу 19 евро в София. Добре ли е?

През последната година някои хора у нас просто се оляха от опортюнизъм

Фризьорски салон с висок рейтинг в центъра на Париж, буквално до Парижката Света Богородица, мъжка подстрижка: 22 евро. Фризьорски салон в София, мъжка подстрижка: 19 евро. Добре ли е. Да, сигурен съм, че може да се намери и много по-скъп салон в Париж, както и по-евтин в София. Но средната нетна заплата в Париж за 2025 е 3400 евро, а в София: 1200 евро. Почти 3 пъти разлика. Както и да го въртиш и сучеш, вече почти никъде услугите в София не са 3 пъти по-евтини от тези в Париж, при все още тройна разлика в доходите. През последната година някои хора у нас просто се оляха от опортюнизъм. И го казвам като човек, който се издържа с частен бизнес в сферата на услугите и по принцип защитавам позицията на бизнеса. Нещо, което става все по-трудно на фона на определени бизнес практики в страната ни.