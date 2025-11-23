23.11.2025 | 19:48

65-годишен норвежец поема Лудогорец

Пер-Матиас Хьогмо води заключителни преговори с 14-кратните шампиони на България

Пер-Матиас Хьогмо е само на крачка да стане треньор на Лудогорец, съобщава авторитетният норвежки сайт Sportbladet. Към него като асистент ще се присъедини Кристофер Аугустсон, който преди седмици стана шампион на Швеция с Мялби, където работеше като помощник-треньор.

Хьогмо е бивш национален селекционер на Норвегия от 2013 до 2016 г., но показателите му бяха изключително слаби. От 35 мача начело на Норвегия изкова едва 10 победи (при 18 загуби). Процентът му на победи е 28,57% – един от най-ниските в бранша. Пер-Матиас Хьогмо има три трофея в своята треньорска кариера.

В началото води женския национален отбор на Норвегия, с който печели олимпийската титла в Сидни 2000. За последно специалистът бе начело на тима на Молде, откъдето бе освободен през септември. В родината си е водил още Розенборг, Тромсьо и Фредрикстад, а в съседна Швеция е работил за Юргорден и Хекен.

Хьогмо е бил начело на японския Урава Ред Даймъндс от края на 2023-та до август 2024 г. Той е шампион на Норвегия през сезон 2005/06 г. с Розенборг, през сезон 2021/22 г. става шампион с Хакен, с който през следващия сезон печели и купата на страната.

Очаква се Хьогмо и Аугустсон да подпишат договори с тима от Разград и да бъдат представени през следващите няколко дни, освен ако не се случи нещо непредвидено.