27.07.2026 | 10:37

Благомир Коцев отхвърли обща кандидатура с ГЕРБ: „Сглобка 2 няма да има“

Кметът на Варна заяви, че очаква дясната кандидатура на ПП–ДБ, подкрепя Андрей Гюров и настоя, че фокусът му остава върху проблемите на града

Кметът на Варна Благомир Коцев категорично отхвърли възможността за обща кандидатура с ГЕРБ на предстоящите президентски избори. Той подчерта, че подобен формат би бил „токсична връзка“ и припомни събитията от края на миналата година, които според него ясно показват защо ПП–ДБ не бива да се сътрудничи с ГЕРБ.

„С нетърпение очакваме дясната кандидатура на ПП–ДБ. Знаете, че се коментират различни имена. За мен е важно най-скоро да видим кандидат от дясното пространство, защото кандидатурата на госпожа Йотова беше очаквана. Не мисля, че има някаква изненада в нея. Според мен това ще бъде основният сблъсък на президентските избори тази година“, каза Коцев.

„Не мога да говоря от името на ПП–ДБ, но лично моето мнение е, че аз не бих поел такава ръка“, добави той относно евентуално сътрудничество с ГЕРБ. „Смятам, че ПП–ДБ има достатъчно причини да не се колаборира с ГЕРБ. Знаете какво се случи в края на миналата година. Смятам, че това би било една токсична връзка. Сглобка 2 за президентските избори няма да има. Аз съм категорично против.“

Коцев заяви, че очаква с нетърпение дясната кандидатура на ПП–ДБ и че според него основният сблъсък наесен ще бъде между кандидата на десницата и Илияна Йотова, чиято номинация той определи като „очаквана“. По отношение на спряганите имена кметът посочи, че би подкрепил Андрей Гюров.

Градоначалникът коментира и окончателното съдебно решение, според което дружеството на семейството му трябва да заплати близо 380 хил. лева за ползване на общински терен. По думите му казусът е бил използван политически по време на кампанията, а съдът не е поставил под съмнение законността на обектите, а единствено е приел, че част от зелените площи са били използвани за търговска дейност.

Коцев засегна и наказателното производство срещу него, като припомни, че първата инстанция е върнала делото на прокуратурата заради липса на достатъчно данни за престъпление. Очаква се произнасяне на Апелативния съд.

Кметът отчете активната работа на общината по премахването на незаконни постройки, включително в района „Баба Алино“, който определи като част от по-широк национален проблем. Той настоя за законодателни промени и дори криминализиране на незаконното строителство.

Коцев призна, че Варна все още не е достатъчно чист град и отправи критики към фирмата, отговаряща за почистването. Обсъжда се създаването на общинско дружество по модела на София, което да поеме част от дейностите по чистотата и инфраструктурата. Новата поръчка за сметосъбиране се бави заради обжалвания, а градът продължава да се сблъсква със стари инфраструктурни проблеми. Кметът съобщи, че новият тръбопровод под Варненското езеро вече е изграден.