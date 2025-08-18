8-годишно дете загина след падане при полет с парашут, теглен от моторна лодка (парасейлинг). Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър минути след 13.00 ч. в понеделник. Причината за трагедията е скъсано въже, съобщава Нова тв.

Дпоред първоначцални данни момиченцето (по-късно информацията бе коригирана, че се касае за момче), което било на парашута заедно с майка си, паднало във водата от около 40 метра височина. Веднага било извадено от хората, управляващи лодката. Те го реанимирали и първоначално детето било контактно, но малко по-късно издъхнало. Майката не е пострадала.

Семейството е от Разлог.

По случая са задържани трима души. Образувано е досъдебно производство.

Пред БТА концесионерът на плажа Кирил Спасов обясни, че детето е паднало от голяма височина в морето. Реанимирано е на място, но без успех.

Спасов посочи, че вероятна причина за инцидента е проблем с един от коланите. Детето е било заедно с майка си.

От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето, каза Кирил Спасов пред агенцията.

Ето и пълния текст на полицейското съобщение:

„Около 13.08 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг – атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л „Афродита“ на „Талисман бийч“ от височина 40-50 м. паднало 8 годишно момченце от Разлог, обл. Благоевград.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето починало. По първоначални данни детето заедно с майка си са вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето, а майката остава във въздуха.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона „парасейлинг“. Съобразно изискванията на чл. 194 ал.1 т.1 от НПК и във връзка с чл. 123 от НК образуваното досъдебно производство, както и разследването на инцидента с 8 годишното момченце, се поемат от следовател от Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Бургас.“

При друг трагичен инцидент, вчера полицията съобщи, че са открити телата на изчезналите в бурното море край „Слънчев бряг“ 14-годишно момче и 35-годишен мъж от гр. Септември.

Двамата бяха в неизвестност от четвъртък следобед, когато влезли в морето край хотел „Вянд“ в курорта. Детето и мъжът са били част от по-голяма компания, която въпреки забранителния червен флаг за силно вълнение и предупрежденията на плажните спасители, влязла в морето, за да се освежи.