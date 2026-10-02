02.10.2026 | 9:50

80% от залите за хазарт затварят

20 000 човека без работа, ако не променят изискванията за разстояние от детски площадки

Около 800 от приблизително 1000 игрални зали в България ще бъдат принудени да прекратят дейността си, а до 20 хил. човека ще загубят работата си, алармират от Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ). Това би имало сериозно отражение и върху държавния бюджет. Според разчети на представители на бранша потенциалният отрицателен ефект за бюджета може да достигне около 400 млн. евро годишно от преки данъци, такси и други плащания, свързани с дейността и заетостта.

Проблемът е в ограниченията къде може да има игрални зали и казина. През 2024 г. с промени в Закона за хазарта беше решено, че игралните зали и игралните казина не могат да отстоят на по-малко от 300 метра от училища, университети, читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, обекти, в които предоставят социални услуги на деца и младежи. Изключение има за игрални зали и казина в хотели с категория четири или пет звезди, за които тези ограничения не важат. Освен това беше забранено хазартни игри с игрални автомати и в игрално казино да бъдат организирани в населени места с под 10 хил. жители по официални данни на НСИ, с изключение на национални курорти и селища на не повече от 30 км от гранични контролно-пропускателни пунктове на България.

За влизане в сила на тези ограничения беше даден гратисен период от три години, каза пред “Труд news” Милен Тотев, председател на Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България. На 15 май 2027 г. трябва да затворим, допълни той.

От бранша са поискали от Министерство на финансите ограниченията къде може да има игрални зали да бъдат отменени. Но с подготвените от министерството промени в Закона за хазарта, които са пуснати за обществено обсъждане, такива промени не са предвидени.

Може да се окаже, че дори Банско ще остане без казина, въпреки че там има много чуждестранни туристи, които играят хазарт. Банско не е национален курорт, а населението е 10 090 човека, каза Милен Тотев. Ако се окаже, че следващата година населението е паднало под 10 хил., казината в Банско ще трябва да затворят, допълни той.

От браншовата организация подчертават, че не оспорват необходимостта от защита на децата и младите хора, ограничаване на агресивната реклама, превенция на зависимостите и ефективен държавен контрол. Но въпросът е необходимо ли е за постигането на тези цели да бъдат затворени стотици вече лицензирани обекти и хиляди хора да загубят работата си.

Организаторите на хазартни игри в казина и игрални зали извършват дейност след лицензиране и значителни предварителни инвестиции. За някои лицензи са платени до 150 хил. евро, с което се придобива право за извършване на дейност за определен период напред. Но въпреки че лицензът е платен, игралните зали ще трябва да затворят. Ще заведем дела срещу държавата, заяви Милен Тотев. От браншовата организация настояват игралните зали и казината да могат да работят поне за срока на вече дадения им лиценз.

От 15 май 2027 г. ще влезе в сила забраната игрални зали да има на по-малко от 300 метра от детски площадки. Но тези площадки дори не са трайно строителство. По всяко време между блокове може да решат да направят детска площадка и, ако наблизо има игрална зала, тя ще трябва да затвори.

В малките населени места няма да може да има игрални зали, но хората ще могат да залагат онлайн. Това е дискриминация, заяви председателят на браншовото сдружение Милен Тотев. Ако напълно бъде забранена рекламата на хазарт – онлайн и външна реклама, как човек ще разбере кой е легален и кой е нелегален оператор, каза още Милен Тотев. А при търсене на хазартна игра през мобилния телефон първо ще излязат нелегални сайтове.

Вече има и крипто казино – американски сайт, където хората могат да залагат с биткойни. При наличие на такава форма на хазарт, няма как да бъдат хванати всички нелегални сайтове.

Промените в Закона за хазарта предвиждат плащаните сега фиксирани налози за всяка рулетка и игрален автомат да бъдат увеличени. Но ще бъде даден срок игралните съоръжения да бъдат вързани онлайн с НАП и да подават данни за залозите и изплатените печалби. След това данъкът за казина и игрални зали ще стане като за онлайн залаганията – върху разликата между направени залози и изплатени печалби.

Ако бъде въведена такава система на облагане, собственикът на казино с рулетка всеки ден може да печели на нея няколко хиляди евро, печалбите да са колкото залозите и да не плаща никакъв данък. Сега няма смисъл от такова нещо, защото данъкът е фиксиран за всяка игрална маса.