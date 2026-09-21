21.09.2026 | 14:02

Партията на Путин печели рекорден брой места в Държавната дума

"Единна Русия" ще има 355 народни представители в парламента

„Единна Русия“ печели убедително парламентарните избори в Русия и по предварителни данни ще разполага с 355 от общо 450 места в Държавната дума – най-голямата парламентарна група в историята на партията. Резултатът е значително над необходимите 301 депутати за конституционно мнозинство и позволява на управляващата партия самостоятелно да приема федерални конституционни закони и да одобрява промени в основния закон.

След преброяването на над 95 процента от протоколите „Единна Русия“ получава 57,83 на сто от гласовете по федералните партийни листи, съобщи руската Централна избирателна комисия. Това е осезаем ръст спрямо изборите през 2021 г., когато партията спечели 49,82 процента.

Председателят на ЦИК Ела Памфилова обяви, че според предварителното разпределение „Единна Русия“ ще има 355 депутати в новия, девети състав на Държавната дума. За сравнение, след предишните избори партията разполагаше с 324 места.

Досегашният рекорд на „Единна Русия“ беше от 2016 г., когато тя получи 343 депутатски мандата. Новият резултат надхвърля този показател с 12 места и дава на партията близо 79 процента от всички депутати в долната камара на руския парламент.

Конституционното мнозинство в Държавната дума е най-малко две трети от общия брой депутати, или 300 гласа, като за приемането на конституционни поправки на практика са необходими най-малко 301 депутати. Със своите 355 места „Единна Русия“ преминава тази граница с 54 мандата и няма да се нуждае от подкрепата на останалите парламентарни сили при подобни гласувания.

По предварителни изчисления Комунистическата партия на Руската федерация ще получи 40 места, Либерално-демократическата партия на Русия – 25, а „Нови хора“ – 20. „Справедлива Русия – За истината“ остава малко под петпроцентната бариера при гласуването с партийни листи, но печели четири едномандатни района и ще бъде представена в парламента.

При преброени над 95 процента от бюлетините резултатите по партийни листи са:

„Единна Русия“ – 57,83%;

Комунистическа партия на Руската федерация – 13,81%;

Либерално-демократическа партия на Русия – 8,97%;

„Нови хора“ – 7,06%;

„Справедлива Русия – За истината“ – 4,96%.

Окончателният брой на мандатите се формира чрез смесена избирателна система. Половината от 450-те депутати се избират по федерални партийни листи, а останалите 225 – в едномандатни избирателни райони. Именно резултатът на „Единна Русия“ в мажоритарните райони увеличава парламентарното ѝ представителство значително над процента, получен от партийния списък.

Кандидатите на партията водят или печелят в 209 от общо 225 едномандатни района. КПРФ получава пет мажоритарни мандата, „Справедлива Русия“ – четири, ЛДПР – два, а „Родина“ – един. Места получават и независими кандидати.

Избирателната активност е достигнала 59,32 процента, показват предварителните данни на ЦИК. Това е най-високото участие на избори за Държавна дума от 2011 г. насам. Гласуването се проведе в продължение на три дни – от 18 до 20 септември.

Руската Централна избирателна комисия съобщи, че изборите са преминали нормално въпреки опитите за кибератаки срещу информационната инфраструктура и атаките с дронове в последния ден от гласуването. Според комисията подадените сигнали за нарушения се проверяват, но към момента няма констатирани нарушения, които биха могли да променят общия резултат.

„Единна Русия“ е основана през 2001 г. и е водещата политическа сила в руския парламент повече от две десетилетия. Владимир Путин не е формален член на партията, но тя подкрепя неговия политически курс и кандидатурите му на президентските избори. Председател на „Единна Русия“ е заместник-председателят на Съвета за сигурност и бивш президент и премиер Дмитрий Медведев.

Окончателните резултати трябва да бъдат утвърдени от Централната избирателна комисия след приключването на преброяването и разглеждането на постъпилите сигнали.