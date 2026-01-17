17.01.2026 | 9:48

Айде, че ни писна

Уволнете си пиарите: Секретар моли президента да направи партия. Все едно не може да отиде в съседната стая да му каже

Сега из социалните мрежи се ветрее клип, в който Димитър Стоянов призовава Радев да направи партия. Все едно не може да отиде в съседната стая да му каже.

Съвет – уволнете си пиарите, за нищо не стават. Не се прави така, тъпо е и непродуктивно. Тоя инструмент – аз не искам, ама народът ме иска, хората ме призовават, отдавна не впечатлява никого.

Радев изтърва много моменти заради несигурност. Това премисляне и предпазливост ще му изиграе много лоша шега. Трябва да вземе решение и то не в последния момент и след подобни разиграни сценки. Да излезе като мъж и да заяви какво ще прави. Да каже каква ще е програмата му, каква е ориентацията му – политическата, разбира се. И да направи партия, като иска. Ама не по тоя начин, че на хората наистина им писна.

Да излиза, да обяви, че подава оставка, че ще прави еди каква си партия, преди това да си е патентовал името на партията в Патентно, за да не му го вземат и в Софийски градски съд, да си подбере качествени хора за ръководство на партията, да изработи опорни точки и да започва. С публично учредяване на партията, това ще увлече много хора. А не да заявява, че ще ползва някоя друга, защото това ще свали доста от гласовете му. Или тръгваш като лъв, или като чакал. Това е положението.

И да прави, каквото ще прави, че наистина стана досадно, хората години го чакат да реши.

Елена Гунчева-Гривова