30.01.2026 | 20:56

“Ако можете да ме представите като гинеколог“ (видео)

Георги Проданов изненада с признание заради близкия до Румен Радев Слави Василев

Ефирът на „Челюсти“ с Диана Найденова предложи нещо по-интересно от поредния политически спор.

Сблъсъкът се случи още в началото на предаването при представянето на гостите, когато политологът Георги Проданов реши да захапе събеседника си Слави Василев, известен като „Малкия хладилник“.

Всичко започна привидно спокойно, докато водещата представяше двамата гости като „колеги политолози“, поканени за разговор на тема „Оправдани ли са очакванията към Румен Радев“.

Още в първите секунди на предаването, веднага щом водещата представи и двамата гости като политолози, Проданов я прекъсна с неочаквана и саркастична реплика:

„Да ме представите и като гинеколог“, изстреля той.

На стъписания въпрос на Найденова „Защо?“, Проданов хладнокръвно отговори: „Защото аз също имам интереси в тази посока. С оглед на това, че представихте колегата като политолог“.

„А той не е ли такъв?“, попита Любенова. „Доколкото съм запознат, не е“ – отвърна Проданов.

Водещата веднага се обърна към Слави Василев, за да чуе и неговия отговор.

„Аз не съм завършил политически науки, аз съм завършил международни отношения… Но няма толкова значение дали си политолог или не – въпросът е каква е тежестта на твоята дума в публичното пространство“, опита да се оправдае Василев.