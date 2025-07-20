20.07.2025 | 10:40

Александър Усик с историческа победа на „Уембли“ (видео)

Украинецът е доминант в "кралската" дивизия на бокса

Александър Усик стана отново абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория. Той стори това с победа с нокаут 1:52 минути след началото на петия рунд в мача с великобританеца Даниел Дюбоа.

Срещата на стадион „Уембли“ в Лондон бе втора между двамата. Усик има 24 мача при професионалистите между въжетата и 24 победи.

Той надви по 2 пъти Дюбоа, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Александър влиза в историята на бокса като един от най-великите шампион въобще.