20.09.2026 | 21:01

Андрей Гюров брал ягоди в Англия, мил чинии и работил по строежите (видео)

Не съм се родил със сребърна лъжичка в устата, каза още той в пиар видео

„Колко дена трудов стаж имате с простите хора като мене, бачкаторите с петдесет евро на ден?“ Този въпрос зададе гражданин при срещата си с устремения към президентството Андрей Гюров.

Бившият служебен премиер и за миг не се притесни, а започна да изброява всичко, което е работил, преди да стане политик.

„Брах ягоди в Англия. Събрах 4 000 долара, с които си платих семестъра. После трябваше да мия чинии, в библиотеката, да работя като охрана, за да мога да се изуча“, обясни Гюров на любопитния гражданин. Уменията на Гюров далеч не се изчерпват с това. Той се похвали, че може да прави арматура, да кара мотокар, да строи скелета.

„Не съм се родил със сребърна лъжичка в устата“, каза още кандидатът за президент Андрей Гюров.