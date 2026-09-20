20.09.2026 | 21:01
Андрей Гюров брал ягоди в Англия, мил чинии и работил по строежите (видео)
Не съм се родил със сребърна лъжичка в устата, каза още той в пиар видео
„Колко дена трудов стаж имате с простите хора като мене, бачкаторите с петдесет евро на ден?“ Този въпрос зададе гражданин при срещата си с устремения към президентството Андрей Гюров.
Бившият служебен премиер и за миг не се притесни, а започна да изброява всичко, което е работил, преди да стане политик.
„Брах ягоди в Англия. Събрах 4 000 долара, с които си платих семестъра. После трябваше да мия чинии, в библиотеката, да работя като охрана, за да мога да се изуча“, обясни Гюров на любопитния гражданин. Уменията на Гюров далеч не се изчерпват с това. Той се похвали, че може да прави арматура, да кара мотокар, да строи скелета.
„Не съм се родил със сребърна лъжичка в устата“, каза още кандидатът за президент Андрей Гюров.
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