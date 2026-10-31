31.10.2026 | 12:19

Тони Фарма удари рамо на Йотова: Тече радикална мобилизация за Гюров от геостратегически характер

Международен експерт по кампании е в София от няколко дни, разкри бившата евродепутатка от НДСВ

Д-р Антония Първанова, повече известна като Тони Форма, е лекар и политик, народен представител от НДСВ в 39-ото и 40-ото Народно събрание. Била е член на Европейския парламент и зам.-председател на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Тя е добра позната на Илияна Йотова от Брюксел, където е двете бяха български народни представители. Очевидно е, че Тони Фарма прави услуга на приятелката си.

Въпреки тези факти, публикуваме творението й, пуснато в оборот от нея в последния ден на предизборната кампания:

„Внезапното публично обединение на няколко политически сили и рязката промяна в качеството и стила на видеопродукцията на последното обръщение на Андрей Гюров преди вота, са класически похвати за радикална мобилизация, които напълно съвпадат със специфичния почерк на един световно известен политически стратег, консултант по политически маркетинг, специализиран в управлението на предизборни кампании в последните 48 часа. До момента е консултирал над 80 предизборни кампании в цял свят и е помогнал за победата на 22 държавни глави и премиери.

Чрез настоящата си фирма той се занимава не само с избори, но и с корпоративно и геополитическо консултиране, управление на геополитически рискове, B2G (business-to-government) отношения и стратегическо лобиране. София в момента е център на засилен международен интерес по теми, свързани със сигурността и отбраната на Югоизточна Европа.

Той е дългогодишен, много близък мой приятел и преди ден обядвахме с него, докато обсъждаме някои аспекти на българската и международната политика. Има няколко обективни и стратегически фактора, които обясняват защо международен консултант като него би имал сериозен повод да бъде в София точно сега. Тъй като е строго профилиран в кризисен мениджмънт, мобилизация в последния момент и „обръщане“ на оспорвани резултати, неговото присъствие в София буквално часове преди балотажа, придобива съвсем ясен стратегически смисъл.

Негова запазена марка са светкавично включване в последните 48 часа за преобръщане на оспорвани вотове чрез агресивен кризисен пиар и прецизно таргетирана мобилизация. В политическия маркетинг това се нарича създаване на „ефект на лавината“ (bandwagon effect), целящ да пречупи психологическата нагласа на избирателите в последния възможен момент.

Тази координирана тактика за финалния спринт съдържа няколко ключови компонента:

• Консолидация в последния момент: Излизането на партии, които до последно са пазили неутралитет, не е случайно съвпадение. Това е контролиран ход, който има за цел да създаде усещане за широк обществен консенсус около кандидата точно преди деня за размисъл. Така на опонентите не се оставя технологично време за контрапиар.

• Мащаб на внушението: Смяната на стила в последния предизборен клип на Андрей Гюров и показването на голяма разнообразна аудитория, пред която говори уверено, вдъхновяващо и лидерски, умишлено изместват фокуса от личността му на уязвим и политически неопитен технократ по време на дебата с Илияна Йотова, към мащаба на движението зад него. Посланието е визуално: „Това вече не е просто един кандидат, това е кауза на мнозинството“.

• Управление на емоцията: Високото качество на заснемане и прецизната динамика на кадрите целят да предизвикат силна емоционална реакция – гордост, надежда или спешност – което е основното гориво за повишаване на избирателната активност в неделя.

Моят опит ми позволява да разчета тези ходове не като изолирани събития, а като единна, професионално дирижирана кампания за контрол на щетите и максимален пробив в оставащите часове.

С оглед на тези координирани ходове в последния момент, смятам че внезапната вълна от партийна подкрепа ще успее да мотивира, по всички възможни начини, колебаещите се гласоподаватели и няма да успее да мобилизира срещуположния лагер“.