30.09.2026 | 7:50

Известен пловдиски бизнесмен бе екзекутиран

Собственикът на най-голямата транспортна компания ПИМК Илиян Филипов е бил убит с изстрел в главата

Собственикът на най-голямата транспортна компания ПИМК и собственик на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е бил убит в квартал „Христо Смирненски“, където живее, съобщи Нова телевизия. По непотвърдена информация е убит с изстрел в главата.

От МВР съобщиха, че около 1 часа е получен сигнал за прострелян мъж в един от пловдивските квартали. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен, а медиците са констатирали смъртта му. Целият град е блокиран от екипи на Областната дирекция на МВР-Пловдив и Главна дирекция „Национална полиция“.

Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 г. в Пловдив и завършва техникум по механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери, до строителство, спедиция и дори жп превози.

През март 2025 г. Филипов излезе с изключително остра позиция срещу собственика на частната охранителна фирма „Трафик Сот“ Иван Петлешков. Той твърди, че е станал обект на „открита кампания за очерняне – с платени „позиции“, пълни с лъжи, манипулации и омраза“, след като фирмата му е прекратила рекламен договор с медията „Трафик пюз“. „Нито дума истина – само опити да се урони името на фирмите ни и доверието в работата ни. Защото отказахме да се подчиняваме“, пише още в позицията.

Бизнесменът е добре познат и във футболните среди в Пловдив. През юни миналата година Филипов пое собствеността над „Ботев“ (Пловдив). Тогава той обяви, че поема тежестта от 6 871 000 лева дългове, натрупани от предишното управление.

Коя е ПИМК?

Основаната през 2000 г. ПИМК (PIMK) днес е сред най-големите транспортни компании в България и сред водещите 10 в Европа. Централата на компанията е в Пловдив, а нейни основатели са Пенко Несторов и Илиян Филипов.

Пред българския „Форбс“ Пенко Несторов разказва, че в началото те наемат гараж в Пловдив и започват да произвеждат различни марки снаксове, които искат да изнасят за Албания и Косово. Заради размириците на двата целеви пазара ПИМК среща затруднение с транспорта и съдружниците си купуват камион на старо, за да возят стоката си. Накрая стигат до заключението, че в транспорта има повече бизнес, отколкото в производството, където перспективите към онзи момент не са добри. „Държавните заводи бяха продадени и големите международни компании започнаха да пресират малките производители“, казва Пенко Несторов. Затова през 2008 – 2009 г. окончателно е сложен край на снаксовете и фокусът изцяло пада върху карго превозите.

ПИМК успешно развива е строителна дейност. Това е компанията, подписала договори за най-много средства с Община Пловдив през последните 6 години според системата за интегриран граждански мониторинг и анализ – СИГМА.

През 2020 г. „ПИМК“ спечели на търг реконструкцията на стадион „Христо Ботев” за близо 44 млн. лева, от които получава 6,3% дял.

В ПИМК Холдинг влизат осем компании. Част от холдинга е „ПИМК Рейл“ – железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.