23.10.2026 | 8:56

Арестуван е гардът от НСО, който блъсна репортерката Колтуклиева

Разследването се води от военната прокуратура

Служителят от НСО Мартин Варадинов, който блъсна журналистката Соня Колтуклиева, е арестуван. Това се разбра късно вечерта в четвъртък след разпити във военната прокуратура в София.

Колтуклиева даде показания след като бе прегледана във ВМА. Тя заяви пред медиите, че има фрактура на рамото след падането. Обясни, че все още не е виждала медицинската си документация и ще са ѝ нужни допълнителни прегледи.

Колтуклиева бе блъсната от Варадинов след като отвори вратата на служебната кола на председателя на парламента Михаела Доцова. Случката се разигра пред партийната централа на „Прогресивна България“. Журналистката се опитваше да зададе въпрос на Доцова, но тя не ѝ отговори, а се качи в лимузината. Служителят Варадинов първо застана пред Колтуклиева, но след това се оттегли, за да се качи в другата кола. В този момент тя дръпна вратата, а секунда по-късно бе връхлетяна от мъжа. Той я повали на земята, а след това кортежа на НСО потегли без някой да се поинтересува какви са последствията.

Видео от случката бе разпространено в социалните мрежи и предизвика възмущение. Въпросите са, от една страна защо НСО позволи да се стигне толкова лесно до охранявано лице, а от друга – за употребата на прекомерна сила.

След инцидента Доцова отиде във военната прокуратура, за се види с журналистката и се извини за случилото се. Малко по-късно там беше и Колтуклиева, която заяви:

„Тя започна да изказва съжаление, но всъщност се оправдаваше, че като излязла от централата на „Прогресивна България“, много се стресирала, защото видяла само мен отвън. Повтаряше непрекъснато: „стресирала, стресирала“. И аз ѝ казах да напусне„.

Разследването се води от военната прокуратура, тъй като НСО е военизирана служба. За инцидента бе назначена и друга проверка. Президентът Илияна Йотова, на чието подчинение е службата, заяви, че очаква доклад в спешен порядък и поемане на отговорност.