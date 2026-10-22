22.10.2026 | 21:49

Пеевският корумпиран слуга Ревански плаши: Да не си играят с етническия мир, играят си с огъня (видео)

Той и арестуваният кмет на Сунгурларе поискаха да бъдат освободени, за да „работят за хората“

Кметът на Белица Радослав Ревански заяви на влизане в бургаския съд властите да не си играят с етническия мир, защото по този начин си играят с огъня. „Да не си играят с етническия мир, играят си с огъня“, заяви изпадналият в истерия мохамеданин от белишкото село Бабяк, за когото са събрани много доказателства за корупционни практики в общини на ДПС.

Трудно говорещият български език „ковчежник на Делян Пеевски“ пробва стария номер на бившия почетен председател на ДПС Ахмед Доган, който през годините в трудни лични ситуации винаги размахваше етническата карта. Това обикновено се случваше при уличаването му в мабащни корупционни схеми или открит рекет на коалиционните му партньори.

Радослав Ревански и арестуваният кмет на Сунгурларе Димитър Гавазов поискаха от съда да бъдат освободени, за да могат да продължат „да работят за гражданите“. Разглеждането на мярката им за неотклонение продължи повече от час и половина, а самите кметове говориха в съда и защитиха тезата, че са невинни. Те намекнаха, че върху тях се оказва политически натиск.

Вече ми стана ясно за какво става въпрос и какво правя в Бургас. Жертва съм на МВР министъра. Уважаваната прокуратура се позова на слухове и на това, че някой казал, че видите ли се коментирало нещо за обществени поръчки. Никъде в Европа и в България не съм чул да има лице което да контролира всичко поръчки в една страна. Молбата ми е да ме освободите част по скоро да работя за благото на община Белица“, заяви Ревански пред съда в изказване, което продължи близо 15 минути.

Подобно обръщение направи и Димитър Гавазов, който също поиска мярката му за неотклонение да бъде променена, за да може да продължи работата си и община Сунгурларе да просперира. Той коментира обвинението за забавени плащания по обществени поръчки, като заяви, че причината е че част от договорите са по външно финансиране със забавени средства, а общината не разполага със собствени, за да се разплати.

Прокуратурата твърди, че тримата са имали разпределени роли. Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите.

“Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила“, каза Мирослав Илиев, предаде bTV.

По думите му разследването трябва да установи какви суми действително са платени и дали парите са оставали само при обвиняемите, или са използвани и за други цели. Предстоят финансов одит на общината и експертизи за установяване на евентуалните щети за бюджета.

Прокурорът уточни, че обществените поръчки на община Белица не са предмет на това производство. Пред Съдебната палата в Бургас близки и привърженици на Димитър Гавазов се събраха на мълчалив протест в негова подкрепа.

Заместник областният лидер на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея става дума за политическа поръчка и натиск от страна на “Прогресивна България“. На въпрос дали е виждала Ревански в Сунгурларе тя отговори отрицателно. Дервиш каза още, че не знае фирма, свързана с него, да е печелила обществени поръчки в общината.