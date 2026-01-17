Асен Василев изхвърля Лорер и Лена от листите

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е започнал да копира похватите на Бойко Борисов как се води бащина дружина. Василев вече е решил да има последна дума как и с кого да се наредят листите за идващите парламентарни избори.

Подобно на ГЕРБ, чиято Изпълнителна комисия уж пресяваше кандидатите на вожда, но реално ситуацията е „събрахме се и аз реших“, в „Промяната“ вече цари единоначалие.

Партията е започнала по места да умува за ярки лица за парламента и известни личности, които да издигне, но последната дума ще има Асен Василев. Той ще отсега осведомил активистите си, че ще изхвърли знакови досегашни лица от парламентарната надпревара. Едно от тях е бившият най-добър приятел на Василев и вицепремиер Даниел Лорер.

Василев съжалявал, че съпругата на Лорер – Виолета, категорично отказала да приеме кандидат-депутатско място, след като разбрала, че съпругът й ще бъде изритан безжалостно. Той вече не е и член на „Промяната“ заедно с устатия политически скакалец Явор Божанков, като и двамата ще трябва да си търсят друга политическа реализация извън ПП.

За Божанков обаче се говори, че ще подплати отново участието си в партията, а Асен Василев, който претегля всичко в цифри и шумолене на банкноти, щял да затвори очи пред самопредлагането на горнооряховския депутат.

Бившият финансов министър е насочил мерник и към красивото лице на партията Лена Бориславова, която вече бе изключена от ръководството на ПП и също няма да види повече парламента отвътре. Въпреки че хубавицата е популярно и достатъчно одумвана, за да прави поне някакве реклама на партията, тя със сигурност отпада от листите.

Лорер беснее срещу бившия си приятел

Депутатът от ПП-ДБ Даниел Лорер подозира, че лидерът на ПП Асен Василев прави еднолично тайни договорки с „Възраждане“ – засега за подкрепа за определен служебен премиер и правителство, а може би и за нещо повече. Това каза Лорер в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ на БНТ.

В отговор на въпрос Лорер каза „Аз не виждам индикации, че няма договорка между Асен Василев и „Възраждане“ за служебен кабинет. Асен Василев ръководи еднолично „Продължаваме промяната“ и всички решения в партията и в парламентарната група се вземат от него и кръга около него и така се свеждат до знанието на останалите“, каза Даниел Лорер.

Той припомни и редица случаи, в които гласуванията на ПП-ДБ в парламента са съвпадали с тези на „Възраждане“. „Не знам дали ще се намери място за мен в листите, защото те ще се редят еднолично от Асен Василев“, каза още Лорер.