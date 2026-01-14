14.01.2026 | 10:49

Българи плащат по 7 000 лева за ВИП номер на автомобила си

Комбинацията е от шест букви и/или цифри по желание

За мнозина скъпата кола не е достатъчна, когато искат да демонстрират стил и социален статус – нужна е и ефектна регистрационна табела. Именно затова интересът към „лични“ номера, подбирани по желание, расте непрекъснато, а цените понякога надминават тези на самото превозно средство.

Най-скъпият регистрационен номер в света е продаден през април 2023 г. в Дубай – табела с една-единствена цифра „P-7“. Тя беше продадена за рекордните близо 15 милиона долара, което я превърна в най-скъпата автомобилна регистрация, вписана и в Рекордите на Гинес.

В България обаче регистрационните номера с една цифра не са част от стандартната система за регистрация и не се предлагат официално от МВР. Стандартните номера се състоят от комбинация от шест знака – обикновено две букви за областта, следвани от четири цифри.

Въпреки това, МВР предоставя възможност за избор на предпочитан номер срещу заплащане. Най-скъпата възможна опция у нас струва 7000 лева и включва комбинация от шест букви и/или цифри по желание, визира lupa.bg.

Цените за други специални номера са следните:

1500 лв. – за табела с четири еднакви цифри – напр. 1111, 2222;

300 лв. – за комбинации от типа „ав-ва“, „ав-ав“, и други подобни;

300 лв. – за четирицифрен номер по избор.

Макар и без възможност за едноцифрени табели, луксозният регистрационен номер в България остава символ на статус – понякога с цена по-висока от кола втора ръка.

Очаква се от следващия месец цените да са със същия номинал, но изцяло в евро.