27.10.2026 | 10:25

Българин влезе в „Гинес“ с 240 лицеви опори за 3 минути!

Постижението на Михаел Дончев вече е официално признато

Българин постави официален световен рекорд на „Гинес“, след като направи невероятните 240 лицеви опори само за три минути. Постижението е дело на 35-годишния Михаел Дончев, който успя да подобри досегашния рекорд от 231 повторения. Зад впечатляващия резултат стоят години усилени тренировки, две неуспешни кандидатури и сериозна контузия.

Рекордният опит е проведен на 13 септември 2026 година в село Нови хан и вече е официално признат от Guinness World Records. За да достигне до успеха, Дончев трябвало не само да демонстрира огромна физическа издръжливост, но и да изпълни всяко движение според строгите правила на организацията.

Първият му опит е през 2023 година. Тогава Михаел успява да направи дори повече лицеви опори – 244 за три минути, но постижението не е признато заради отклонения в техниката.

Следва нов опит, при който достига 231 повторения, но не успява да подобри действащия тогава рекорд. Междувременно получава и травма на раменния мускул, която налага продължително възстановяване.

Въпреки препятствията Дончев продължава подготовката си. По негови изчисления през последните месеци е изпълнявал около 15 000 лицеви опори месечно. Тренировките включвали още бягане, плуване и упражнения за сила и издръжливост.

Особено внимание отделял на правилната техника и психическата устойчивост. Именно способността да запази концентрацията си при крайна умора се оказала решаваща.

„Менталната подготовка е ключът към абсолютно всичко“, обяснява рекордьорът пред NOVA. Според него физическата сила не е достатъчна, ако човек няма увереността да преодолее собствените си граници.

Михаел Дончев работи като инструктор по стрелба и треньор по физическа и психическа подготовка. Спортът е част от живота му още от детството, а днес той се стреми да вдъхновява и други хора да бъдат по-активни.

Разказва, че деца, които го виждат да тренира на площадката, редовно го питат дали вече е признат от „Гинес“. За него това е доказателство, че усилията му имат значение отвъд самия рекорд. Дончев вече обмисля следващо предизвикателство.