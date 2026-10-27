Българин влезе в „Гинес“ с 240 лицеви опори за 3 минути!

Българин постави официален световен рекорд на „Гинес“, след като направи невероятните 240 лицеви опори само за три минути. Постижението е дело на 35-годишния Михаел Дончев, който успя да подобри досегашния рекорд от 231 повторения. Зад впечатляващия резултат стоят години усилени тренировки, две неуспешни кандидатури и сериозна контузия.
Рекордният опит е проведен на 13 септември 2026 година в село Нови хан и вече е официално признат от Guinness World Records. За да достигне до успеха, Дончев трябвало не само да демонстрира огромна физическа издръжливост, но и да изпълни всяко движение според строгите правила на организацията.
Първият му опит е през 2023 година. Тогава Михаел успява да направи дори повече лицеви опори – 244 за три минути, но постижението не е признато заради отклонения в техниката.
Следва нов опит, при който достига 231 повторения, но не успява да подобри действащия тогава рекорд. Междувременно получава и травма на раменния мускул, която налага продължително възстановяване.
Въпреки препятствията Дончев продължава подготовката си. По негови изчисления през последните месеци е изпълнявал около 15 000 лицеви опори месечно. Тренировките включвали още бягане, плуване и упражнения за сила и издръжливост.
Особено внимание отделял на правилната техника и психическата устойчивост. Именно способността да запази концентрацията си при крайна умора се оказала решаваща.
„Менталната подготовка е ключът към абсолютно всичко“, обяснява рекордьорът пред NOVA. Според него физическата сила не е достатъчна, ако човек няма увереността да преодолее собствените си граници.
Михаел Дончев работи като инструктор по стрелба и треньор по физическа и психическа подготовка. Спортът е част от живота му още от детството, а днес той се стреми да вдъхновява и други хора да бъдат по-активни.
Разказва, че деца, които го виждат да тренира на площадката, редовно го питат дали вече е признат от „Гинес“. За него това е доказателство, че усилията му имат значение отвъд самия рекорд. Дончев вече обмисля следващо предизвикателство.
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