26.10.2026 | 14:36

Еюп Темиз е гръмнал Слави Бинев, намериха пистолета

Съпругата му Ния Темиз има обща фирма с убития политик

Открито е оръжието, с което се предполага, че е убит Слави Бинев. Това съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Обвинение за умишлено убийство е повдигнато на един от тримата задържани за покушението на магистрала „Тракия“.

„Събран е значителен доказателствен материал по случая. Бинев е убит с един изстрел в лицето, извършителят е един. Той не е български гражданин. Предвид това и опасността да се открие е задържан за до 72 часа, като ще бъде внесено искане за постоянен арест. За другите двама задържани не са събрани доказателства за съпричастност към престъпното деяние. Бинев и задържаните са се познавали добре и са имали делови отношения“, обясни той. Николов не посочи детайли за обвинения, освен, че е гражданин на „съседна държава“

По информация на NOVA името на привлечения като обвиняем е Еюп Темиз. Според информацията резултатите от експертиза за барутни частици по ръцете му сочат, че той произвел изстрела. Разследването установява и връзка между семейството на обвиняемия и убития бизнесмен. Съпругата му Ния Темиз има обща фирма със Слави Бинев.

По думите на Николаев няма доказателства задържаните да имат доказано участие в престъпления, свързани с алкохол и наркотици.

Оръжието, с което се предполага, че е извършено убийството е законно притежавано. Предстоят експертизи, които да потвърдят това. Все още прокуратурата не се ангажира с водеща версия за мотивите.