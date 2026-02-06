06.02.2026 | 19:42

България рай за извратеняците: 64 000 камери достъпни в Интернет

Паролите на повечето от тях са по подразбиране и всеки ги знае, а останалите всяко дете, което се опитва да се прави на хакер, може да пробие, разкри депутат

64 000 камери са монтирани и излъчват в Интернет. Паролите на повечето от тях са по подразбиране и тъй като никой не си е направил труда ги сменя, всеки ги знае, а на другите – всяко дете, което се опитва да се прави на хакер, може да пробие. Това каза в „Лице в лице“ по бТВ депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Той сподели, че е решил да направи проверка, след като гръмна скандала със записите, които изтекоха от козметични студия в Бургас и гинекологични кабинети и бил потресен. Държавата и за всеки извратеняк, който слага камери, ли трябва да носи отговорност, прекъсна го водещата Цветанка Ризова, след като той изтъкна, че е нужно изпълнителната власт да се справи с този чудовищен проблем.

Съпредседателят на „Да, България“ каза още, че е искал да пита председателя на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов, но заседание на парламента днес нямаше, защото по думите му управляващото мнозинство се опитало да спаси и премиера Росен Желязков от неудобни въпроси.

„Много хора помнят некомпетентните отговори на председателя на комисията по време на изслушването в парламента. Не мисля, че сега ще са по-добри, но сме подали жалба пред Конституционния съд за неговото освобождаване“, заяви Божанов. „Много хора помнят некомпетентните отговори на председателя на комисията по време на изслушването в парламента. Не мисля, че сега ще са по-добри, но сме подали жалба пред Конституционния съд за неговото освобождаване“, заяви Божанов.

„Нужна е превенция за тези неща, за да не се случват, защото е ясно и не бива държавата да следи всеки какво прави в частния имот. Това, което се случи, е сериозно проникване в личното пространство на хората – нещо, което е доста чувствително и опасно. Това е отвратително, гнусно и брутално“, коментира той.

„В една търсачка от най-големите производители, които знам, потърсих дали са достъпни в Интернет. Така разбрах, че са 64 000 в България“, обясни депутатът.

След като пуснал днес публикация във Фейсбук, започнал да получавам сигнали от хора, които споделят, че са намерили още камера, която излъчват в мрежата.

„Ще подадем сигнал до всички компетентни институции, за да може да бъдат известени собствениците им. Някои от тях са в публични учреждения, които трябва да отговарят на закона за киберсигурност. Задължение на държавата е да пази училища, детски градини, болници. Не може да вдигат ръце и да казват, че не зависи от тях“, добави той.

„Институциите трябва много сериозно да подходят по този въпрос, защото не може да позволим гражданите да се страхуват и да ровят из всякакви странни сайтове, за да видят дали по някаква причина не са там“, заяви Божанов.

„Телекомите и интернет доставчиците знаят къде са камерите. Може КЗЛД да направи същото, каквото и аз – да пише на всички доставчици и те да известят своите клиенти, че камерите им са достъпни в Интернет“, каза още той.