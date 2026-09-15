15.09.2026 | 20:34
Българка от САЩ твърди, че е била интимна с Ивайло Калушев: Публикува спомен за връзката им от 90-те
Полина Иванова разказва, че отношенията им продължили около две години и двамата се срещали с близките си и пътували заедно

Полина Иванова, която живее в САЩ, заяви, че е имала интимна връзка с Ивайло Калушев в периода 1994 – 1996 г., като според нейния разказ отношенията им били сериозни. Тя публикува емоционално послание и архивни спомени, свързани с Калушев, по повод рождения му ден. Твърденията ѝ идват на фона на продължаващия обществен интерес към личността му и случая „Петрохан“.

Иванова твърди, че двамата са били двойка в продължение на около две години. По думите ѝ връзката не била тайна и тя се е срещала с неговото семейство, докато той от своя страна е бил запознат с нейната майка и съквартиранта ѝ.

В разказа си тя описва общи пътувания в планината, посещения на хижи във Витоша, Пирин и Рила, както и посещение в пещерата Духлата. Иванова посочва още, че двамата са прекарвали време сред природата и са имали редица общи преживявания, които тя определя като важни лични спомени.

Тя разказва и за посещения при приятели на Калушев и за негово посещение в службата на Планинската спасителна служба в района на Попа. Според нейните думи отношенията им са приличали на обичайна връзка между двама млади хора и са включвали ежедневни занимания и срещи с близки.

Иванова остро реагира на твърденията, според които Калушев не е имал връзка с жена. Тя заявява, че личният ѝ опит е различен и настоява, че отношенията им са били реални. Тези твърдения представляват нейна лична версия за миналото и не са независимо потвърдени от официални институции.

В публикацията си жената коментира и разследването около трагедията „Петрохан – Околчица“. Тя поставя въпроси за действията на разследващите и за информацията, която според нея все още не е публично изяснена, включително относно мобилни телефони, дронове и компютри.

Иванова призовава хората да се дистанцират от постоянния поток от новини и да прекарват повече време сред природата. В края на посланието си тя изразява обичта и уважението си към Калушев и към други хора от неговото обкръжение.

Случаят „Петрохан – Околчица“ продължава да бъде предмет на разследване и обществен дебат. На 14 септември прокуратурата, МВР и експерти представиха нова информация по трагедията, при която загинаха шестима души, а част от изнесените данни засягат и личността на Калушев.

Разказът на Полина Иванова добавя още един личен спомен към множеството версии и свидетелства около живота на Ивайло Калушев. Към момента няма официална институционална информация, която да потвърждава конкретните подробности за връзката, описана от нея.

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