14.09.2026 | 19:52

Йово Николов: Опитват се да вкарат „Петрохан“ в президентската кампания (видео)

Журналистът критикува участието на криминален психолог и смята, че трагедията се използва за политически цели. Според Кирил Борисов няма данни за външна намеса при смъртта на шестимата

Журналистите Йово Николов и Кирил Борисов коментираха данните по случая „Петрохан“, представени като нови от прокуратурата, и начина, по който стана това, в предаването „Лице в лице“ по bTV с водещ Цветанка Ризова.

Според Йово Николов случаят се вкарва умишлено в политическия дневен ред, като той свърза момента на пресконференцията и с предстоящата президентска кампания.

„Целта на тази пресконференция беше да се внуши, че в този криминален случай има политическо влияние. Еми, няма. Това е съшито с бели конци“, каза Йово Николов.

По думите му се вкарва политическият наратив на президентската кампания, за да могат хората от „Петрохан“ да бъдат „пришити към някоя от президентските двойки“.

„Това е по-високият прочит“, каза той.

Йово Николов прогнозира, че темата тепърва ще бъде използвана в публичния и политическия разговор.

„Мога да хвана облог, че тази пресконференция ще бъде мултиплицирана по всички говорещи глави, които обикалят студията“, каза той.

Според журналиста именно затова е важен моментът, в който прокуратурата е решила да представи част от резултатите от разследването.

„Не намерих нищо ново в обявеното. Мен ме смути, че след като са минали шест месеца от престъплението и са изготвени експертизите, но са останали още 12, защо не се изчака и те да бъдат представени“, каза Йово Николов.

Той посочи, че обществото вече е чакало месеци за повече информация и според него е можело да се изчака още малко, докато бъдат готови всички експертни заключения.

Йово Николов обърна внимание, че част от експертизите, които все още не са приключили, трябва да дадат отговори именно на важни въпроси около смъртта на шестимата.

„И в един момент казваме: ето, сега ще ви дадем истината. Но има още 12 експертизи, от които следват отговорите на важни въпроси“, каза той.

Журналистът беше критичен и към начина, по който по време на брифинга бяха представени психологичните и сексологичните заключения.

„На тази пресконференция бяха изказани хипотези. Това не са доказателства, които са внесени в съда“, каза Йово Николов.

По думите му е необичайно подобен случай да бъде представян толкова подробно през експертни заключения, преди те да са разглеждани в съдебен процес.

„Много рядко, да не кажа почти никога, съм виждал някакъв случай да бъде разказан през психологически и други експертизи на обществото, преди да влезе в съда“, каза той.

Йово Николов посочи още, че при случаи, свързани с чувствителни данни за деца и непълнолетни, съдът може да провежда заседания при закрити врати именно заради защитата на засегнатите и техните близки.

„Когато има смущаващи факти, свързани с деца и непълнолетни, съдът закрива заседанията, за да не се унижават близките на тези загинали хора“, каза той.

Според Йово Николов е било странно и че голяма част от пресконференцията на практика е била водена от криминалния психолог Росен Йорданов, а не от прокуратурата.

„Би трябвало тази пресконференция да се води от прокуратурата. А тя не се водеше от прокуратурата“, каза той.

„Госпожа Николова (прокурорката) каза някакви встъпителни думи, отговори на един-два-три въпроса и оттам нататък тази пресконференция се водеше от криминалния психолог. И за мен това е странно“, допълни Йово Николов.

Той подчерта, че критиката му не е към основната версия на разследващите.

„Аз още от самото начало мислех, че тезата на разследващите е тази и че тя е вярната. Тези конспиративни теории за канали за наркотици, търсене на злато и така нататък не са ми говорили нищо“, каза той.

Според Йово Николов проблемът е в начина, по който прокуратурата представя и защитава тази версия пред обществото.

„Не се прави така. Не се защитава така тезата на прокуратурата и на разследващите. Не може експертите да дават пресконференции“, каза той.

„Трябваше да се изчака, трябваше да говори прокуратурата, не експертите. Да се завърши цялото разследване, да каже: ние завършихме разследването и нашите изводи са тези“, допълни Йово Николов.

Кирил Борисов от своя страна посочи, че обществото отдавна очаква отговори по случая и че през последните месеци около него са се натрупали множество версии.

„За цялата истина по случая „Петрохан“ настояват всички, включително близките на жертвите. Те много пъти са питали: кога ще ни запознаете с експертизите, кога ще кажете нещо ново“, каза той.

По думите на Кирил Борисов голяма част от обществото е била убедена, че шестимата са убити от външни лица, а около случая са се появили различни версии за организирана престъпност и други форми на външна намеса.

„Половината от обществото, ако не и повече, беше убедено, че тези хора са убити“, каза Борисов.

Според него именно натрупаните през последните месеци спекулации са една от причините прокуратурата да представи част от заключенията на комплексната експертиза – преди да са готови всички изводи.

Кирил Борисов посочи, че според експертите, които са работили по случая, действията на Ивайло Калушев са били повлияни от няколко фактора – загуба на обществена и политическа подкрепа, намаляване на даренията и опасност срещу него да започне разследване за предполагаемо сексуално посегателство над дете.

По думите му данните до момента подкрепят версията на разследващите, че при смъртта на шестимата няма външна намеса.

„Опитът беше да убедят хората с данните, които имат, и с доказателствата, че външна намеса няма, тези хора не са убити от външни лица, а в основата на тези шест трупа стои един човек, който накрая се самоубива“, каза Кирил Борисов.

В същото време той също постави въпроса защо именно Росен Йорданов е избран за основен говорител при представянето на комплексната експертиза.

„Йорданов е само един експерт от всички, които са участвали в тази сложна експертиза. Защо са решили точно той да бъде говорител на брифинга, е друг въпрос“, каза Кирил Борисов.

По-рано прокуратурата потвърди досегашната си версия, че при смъртта на шестимата край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица няма данни за външна намеса. Разследването продължава, като част от експертизите все още не са приключили.