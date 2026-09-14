14.09.2026 | 20:02
„Диплома на стената, а в главата – вятър“. Криминалният психолог Росен Йорданов през 2014 г. : Цветан Василев – емоционално наранен в детството и с комплекси
Навремето Йорданов беше първа писта в пропагандата срещу КТБ, коментирайки банкера в 'елитни' медии като ПИК, известен като 'Пеевски иска да каже', и '24 часа' на Венелина Гочева, която участва в атаката срещу банката, за да не си върне кредитите
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