15.09.2026 | 20:30

Скандал: Уволненият след аферата с камерите директор се върна като зам.-директор

Александър Евтимов е получил ръководен пост в 141-о ОУ "Народни будители", министър Георги Вълчев не одобрява назначението, а РУО започна спешна проверка

Уволненият след скандала със скрити камери в ученическите тоалетни на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е назначен през лятото за заместник-директор по учебната дейност в 141-о ОУ „Народни будители“ в София, потвърдиха министърът на образованието Георги Вълчев и Регионалното управление на образованието – София-град.

Новината излезе публично дни преди началото на учебната година и предизвика незабавна реакция от просветните власти. Вълчев заяви, че не одобрява подобно кадрово решение и ще разговаря с ръководството на училището. РУО вече е изискало спешен доклад за назначенията, направени през лятната ваканция.

Евтимов е получил поста от тогавашния директор на 141-о инж. Виргиния Заркова, която напусна ръководната длъжност на 9 септември. След нейното оттегляне временно начело на училището е назначена д-р Гена Живкова-Чолакова, чието име вече фигурира като директор и на официалната интернет страница на учебното заведение. Пред NOVA тя потвърждава, че Евтимов е част от ръководния състав, като към момента е във временна неработоспособност. Проверяващите трябва да установят обстоятелствата около назначаването му и дали процедурата е проведена според действащите правила.

Допълнителни въпроси предизвика информацията на NOVA, че в секцията „Екип“ на сайта на 141-о Евтимов е бил представен като Александър Людмилов, тоест с първото и бащиното си име, без фамилията, с която стана обществено известен. Впоследствие тази информация е премахната от страницата. От РУО – София-град заявиха, че заради силния обществен интерес извършват проверка на всички относими обстоятелства. Институцията обяви, че при установени нарушения или законови основания ще предприеме съответните действия в рамките на своите правомощия.

Случаят с Александър Евтимов избухна през декември 2025 г., когато в санитарни помещения на ръководеното от него 138-о СУЗИЕ бяха открити видеокамери. Тогава СДВР съобщи, че устройствата са били прикрити в съществуващи датчици, а разследването установява връзка между видеосистемата, компютър в директорския кабинет и мобилно приложение. При последвалите процесуални действия бяха иззети електронни носители и компютърна техника, чието съдържание трябваше да бъде изследвано. Евтимов беше задържан, а впоследствие освободен с мярка за неотклонение, като през цялото време отричаше да е поставял камерите.

След разкритията Регионалното управление на образованието освободи Евтимов от директорския пост в 138-о СУЗИЕ. Разследващите тогава съобщиха за записи от санитарните помещения, а прокуратурата повдигна обвинения и поиска по-тежка мярка за неотклонение. Съдът не остави Евтимов постоянно в ареста, а материалите по случая продължиха да бъдат предмет на разследване. Към момента няма публично потвърден окончателен резултат от прокурорската проверка, на който да се основава категоричен извод за приключването на наказателното производство.

Просветният министър Георги Вълчев подчерта, че работодател на заместник-директорите е директорът на съответното училище, поради което решението за назначението не се взема лично от министъра. Той посочи и ролята на РУО, което координира и контролира дейността на училищните ръководства в рамките на законовите си правомощия. „Аз лично не одобрявам такъв тип действия“, заяви Вълчев след като получил информация за случая от регионалното управление. Очаква се проверката на РУО да изясни документите по назначението, кадровата процедура и основанията, при които Евтимов е получил ръководната позиция в 141-о основно училище.