06.09.2026 | 20:05

Български национал колабира на терена в Италия

Росен Божинов е в съзнание, а една от първоначалните хипотези е криза вследствие на дехидратация

Тревожни минути белязаха мача от италианската Серия Б между „Пиза“ и „Юве Стабия“, след като българският национал Росен Божинов внезапно колабира на терена. Срещата беше прекъсната, а медицинският екип незабавно се втурна към футболиста.

Божинов е бил изнесен от игрището на носилка, след което е транспортиран с линейка до болница, където да му бъдат направени подробни медицински изследвания.

Инцидентът предизвика сериозно притеснение както сред съотборниците му, така и сред футболистите на съперника. Играта беше спряна, докато лекарите оказваха помощ на българския защитник.

Малко след случилото се от „Пиза“ излязоха с първа информация за състоянието му. Най-важната новина е, че българинът е в съзнание.

„Божинов е откаран в болница за изследвания. Той е в съзнание. Една от хипотезите е криза вследствие на дехидратация. Ще има допълнителна информация. В момента мачът е прекъснат“, съобщиха от клуба след инцидента.

На този етап няма окончателна диагноза и предстои лекарите да установят какво точно е причинило внезапното прилошаване на българския национал.

След като двата отбора получили информация, че Божинов е контактен и в съзнание, футболистите отново излезли на терена и започнали загрявка.

Срещата впоследствие била подновена от 41-вата минута, но вниманието останало насочено към състоянието на българския защитник.

От „Пиза“ уточниха, че ще предоставят допълнителна информация след извършването на необходимите изследвания. Засега предположението за дехидратация остава само една от разглежданите възможности, докато се очакват резултатите от медицинските прегледи.