06.09.2026 | 19:54
Йотова…,Илиянче…прабаба Лили Иванова НЕ носи гласове на изборите
За поколенията на млада и зряла възраст и за огромна част от възрастните и стари хора, 87-годишната Лили Иванова е посмешище, реликва от миналото, което се напъва за пее някакви естрадни песни. Тя НЕ определя политическите им пристрастия и начина им на гласуване. И въобще не се вълнуват кого е подкрепила и кого не. А ефектът може дори да е обратен
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