06.09.2026 | 19:54

Йотова…,Илиянче…прабаба Лили Иванова НЕ носи гласове на изборите

За поколенията на млада и зряла възраст и за огромна част от възрастните и стари хора, 87-годишната Лили Иванова е посмешище, реликва от миналото, което се напъва за пее някакви естрадни песни. Тя НЕ определя политическите им пристрастия и начина им на гласуване. И въобще не се вълнуват кого е подкрепила и кого не. А ефектът може дори да е обратен