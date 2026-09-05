05.09.2026 | 15:01

Бащата на убитите деца в Исперих е страдал от депресивно разстройство

Проблемът не е бил идентифициран по-рано от компетентните органи и се е стигнало до трагедията

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, който беше открит обесен, е страдал от депресивно разстройство. Пред журналисти в Момчилград Демерджиев коментира, че за жалост проблемът не е бил идентифициран по-рано и се е стигнало до трагедията, съобщава БТА.

Министърът коментира случая по време на посещение в Момчилград днес.

Окръжната прокуратура в Разград ръководи разследване във връзка със смъртта на две момичета – на 10 и на 17 години, и техния 42-годишен баща в Исперих. По данни, събрани до момента, се касае за двойно убийство и последвало самоубийство на мъжа. Към този момент разследването не сочи участие на друго лице в тежкото престъпление.

Относно информацията, че майката на момичетата е подавала сигнали в полицията за домашно насилие, Демерджиев бе попитан дали не е редно при такива случаи органите на реда да сигнализират и останалите служби.

„Ние винаги го правим, имаме отлично взаимодействие със социалните служби в това отношение. Домашното насилие беше фокус още през 2022 г. Разбира се ще проверим дали тук е спазен алгоритъмът, който зададохме, но още тогава подписахме споразумение с представителите на социалното министерство, с компетентните служби и този алгоритъм трябва да се спазва“, отговори министърът. Той посочи, че механизмът за координация между институциите е уреден, но е важно да се спазва.