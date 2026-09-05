05.09.2026 | 10:24

ГЕРБ се готви да издигне кмета на Враца за президент

В момента в партията се коментират две имена, които евентуално да се пуснат в надпреварата през октомври

ГЕРБ обсъжда възможността да издигне кмета на Враца Калин Каменов за президент на Република България.

В момента в партията се коментират две имена, които евентуално да се пуснат в надпреварата през октомври. Едното е на кмета на Елин Пелин – Ивайло Симеонов, а второто на Калин Каменов. В първия случай това няма да е тясно партийна кандидатура, докато повечето фактори в ГЕРБ искат точно обратното.

Неофициално, в кулоарите на офисите в столицата, се коментира, че Бойко Борисов е бесен на кмета на Бургас Димитър Николов, който категорично отказа да бъде номиниран като кандидат за президент и заради това иска да му натрие носа с издигането на Калин Каменов.

Кметът на Враца кара трети мандат и в партията има репутацията на харесван политик. Дали това е така, ще стане ясно вечерта след края на изборния ден.

Важно е да се отбележи, че ако Калин Каменов бъде издигнат като кандидат за президент, то той трябва да подаде оставка в качеството си на кмет. Така може да се окаже, че във Враца, заедно с президентските избори, ще се гласува извънредно и за градоначалник.

Любопитното е, че точно в този момент Калин Каменов трябва да замине начело на делегация на официално посещение в Китай и не е ясно дали това няма да промени плановете му. Следващите няколко дни са решаващи за това дали ГЕРБ все пак ще реши да участва в изборите за президент и дали ще издигне тясно партийна кандидатура. Ако се стигне до такова решение, Калин Каменов е фаворит. Поне към този момент.